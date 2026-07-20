https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iranda-sunni-din-adami-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1107387733.html
İran’da Sünni din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İran’da Sünni din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran’ın Mircave kentinde Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sistan-Belucistan eyaletindeki... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-20T12:35+0300
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İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, kanlı bir suikast haberiyle sarsıldı. Pakistan sınırına yakın konumda bulunan Mircave kentinde cuma namazı imamı olarak görev yapan tanınmış Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin hedefi oldu. Düzenlenen hain saldırı sonucu ağır yaralanan Rigi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Faili Meçhul Suikast Sonrası Geniş Çaplı Soruşturmaİran devlet medyasının yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Mevlevi Muhammed Enver Rigi'yi hedef alan saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, silahlı saldırı faillerinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Yetkililerden Mezhepsel Ayrılık ve Güvenlik UyarısıSaldırının ardından açıklamada bulunan yerel yetkililer, suikastın zamanlamasına ve amacına dikkat çekti. Suikastın eyaletteki huzur ortamını baltalamayı hedeflediğini belirten yetkililer, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu alçakça saldırı, bölgedeki güvenliği zayıflatmayı ve halk arasında mezhepsel ayrılıkları körüklemeyi amaçlamaktadır."Bölgede provokasyonların önüne geçmek isteyen güvenlik birimleri ve mülki idareciler, Sistan-Belucistan halkına soğukkanlılıklarını koruma ve sakin kalma çağrısı yaptı.Sistan-Belucistan Eyaletinde Kronikleşen Güvenlik SorunuÜlkenin sosyo-ekonomik açıdan en yoksul bölgelerinden biri olarak kabul edilen Sistan-Belucistan, yoğun bir Sünni Beluç nüfusu barındırıyor. Pakistan sınır hattındaki stratejik konumu nedeniyle bölge, uzun süredir silahlı gruplar ile İran güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Tahran yönetimi ile bağlantılı kurumlar, din adamları ve güvenlik personeli zaman zaman meşum saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
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sistan-belucistan, i̇ran, pakistan, haberler
İran’da Sünni din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İran’ın Mircave kentinde Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sistan-Belucistan eyaletindeki mezhepsel gerilimi tırmandırmayı hedefleyen suikast sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken yetkililer bölge halkına sükunet çağrısında bulundu. Güvenlik alarmı üst seviyede.
İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, kanlı bir suikast haberiyle sarsıldı. Pakistan sınırına yakın konumda bulunan Mircave kentinde cuma namazı imamı olarak görev yapan tanınmış Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin hedefi oldu. Düzenlenen hain saldırı sonucu ağır yaralanan Rigi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Faili Meçhul Suikast Sonrası Geniş Çaplı Soruşturma
İran devlet medyasının yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Mevlevi Muhammed Enver Rigi'yi hedef alan saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, silahlı saldırı faillerinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Yetkililerden Mezhepsel Ayrılık ve Güvenlik Uyarısı
Saldırının ardından açıklamada bulunan yerel yetkililer, suikastın zamanlamasına ve amacına dikkat çekti. Suikastın eyaletteki huzur ortamını baltalamayı hedeflediğini belirten yetkililer, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu alçakça saldırı, bölgedeki güvenliği zayıflatmayı ve halk arasında mezhepsel ayrılıkları körüklemeyi amaçlamaktadır."
Bölgede provokasyonların önüne geçmek isteyen güvenlik birimleri ve mülki idareciler, Sistan-Belucistan
halkına soğukkanlılıklarını koruma ve sakin kalma çağrısı
yaptı.
Sistan-Belucistan Eyaletinde Kronikleşen Güvenlik Sorunu
Ülkenin sosyo-ekonomik açıdan en yoksul bölgelerinden biri olarak kabul edilen Sistan-Belucistan
, yoğun bir Sünni Beluç nüfusu
barındırıyor. Pakistan
sınır hattındaki stratejik konumu nedeniyle bölge, uzun süredir silahlı gruplar
ile İran güvenlik güçleri
arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Tahran yönetimi
ile bağlantılı kurumlar, din adamları ve güvenlik personeli zaman zaman meşum saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.