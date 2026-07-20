https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rubio-iran-hurmuz-bogazini-dunyaya-karsi-koz-olarak-kullanmak-istiyor-1107381633.html
Rubio: İran, Hürmüz Boğazı'nı dünyaya karşı koz olarak kullanmak istiyor
Rubio: İran, Hürmüz Boğazı'nı dünyaya karşı koz olarak kullanmak istiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek bunu uluslararası topluma karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı hedeflediğini öne... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T09:26+0300
2026-07-20T09:26+0300
2026-07-20T09:26+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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marco rubio
i̇ran
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alarak bunu dünyaya karşı bir "koz aracı" olarak kullanmak istediğini iddia etti. Rubio, uluslararası ticari gemilere yönelik saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin askeri operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.Filipinler'de düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının amacının uluslararası ticari gemilere saldırılarda kullanılan askeri unsurları hedef almak olduğunu savundu.Rubio, küresel deniz ticaretinin güvenliğinin korunmasının yalnızca ABD'nin değil tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu belirterek uluslararası topluma bu konuda daha fazla katkı sunma çağrısı yaptı.İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, "Dünya artık İran'ın, en azından İran'daki bazı kesimlerin, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı bir koz aracı olarak kullanmak istediğinin farkına varıyor" ifadelerini kullandı.İran'ın uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarının devam etmesi halinde buna karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Rubio, Washington yönetiminin diplomatik çözüm arayışını da devam ettirdiğini belirtti. Rubio, bu süreçte ilerleme sağlanabilmesi için Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.Öte yandan Rubio, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında planlanan ABD ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.ABD ile Çin arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu kabul eden Rubio, buna rağmen iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, "Birbirimize, halklarımıza ve dünyaya karşı konuşmayı sürdürme sorumluluğumuz var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html
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abd, marco rubio, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, marco rubio, i̇ran, hürmüz boğazı
Rubio: İran, Hürmüz Boğazı'nı dünyaya karşı koz olarak kullanmak istiyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek bunu uluslararası topluma karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı hedeflediğini öne sürdü. Rubio, ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi halinde askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alarak bunu dünyaya karşı bir "koz aracı" olarak kullanmak istediğini iddia etti. Rubio, uluslararası ticari gemilere yönelik saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin askeri operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.
Filipinler'de düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının amacının uluslararası ticari gemilere saldırılarda kullanılan askeri unsurları hedef almak olduğunu savundu.
Rubio, küresel deniz ticaretinin güvenliğinin korunmasının yalnızca ABD'nin değil tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu belirterek uluslararası topluma bu konuda daha fazla katkı sunma çağrısı yaptı.
İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, "Dünya artık İran'ın, en azından İran'daki bazı kesimlerin, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı bir koz aracı olarak kullanmak istediğinin farkına varıyor" ifadelerini kullandı.
İran'ın uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarının devam etmesi halinde buna karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Rubio, Washington yönetiminin diplomatik çözüm arayışını da devam ettirdiğini belirtti. Rubio, bu süreçte ilerleme sağlanabilmesi için Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan Rubio, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında planlanan ABD ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.
ABD ile Çin arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu kabul eden Rubio, buna rağmen iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, "Birbirimize, halklarımıza ve dünyaya karşı konuşmayı sürdürme sorumluluğumuz var" dedi.