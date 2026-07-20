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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran’a karşı yeni bir saldırı dalgasının... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T08:26+0300
2026-07-20T08:26+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
abd
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bahreyn
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ABD tarafından İran'a saldırıları 9. gecede de devam etti. İran'ın Huzistan Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.​​​​​​​ABD Merkez Komutanlığı'ndan dün geceki saldırılarla ilgili açıklama geldi:Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran’dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiğini açıkladıKuveyt hava savunma sistemlerinin, bir kez daha ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi.Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.Geceden bu yana 2'nci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldıBahreyn İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, dün gece sirenlerin devreye alındığı belirtildi.Geceden bu yana 2'nci kez tekrarlanan açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.Öte yandan ABD’nin Manama Büyükelçiliği, İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine ilişkin bilgilere sahip olduğunu açıklayarak ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html
i̇ran
abd
kuveyt
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, kuveyt, bahreyn
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, kuveyt, bahreyn

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti

08:26 20.07.2026
© REUTERS U.S. Central CommandOrta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran’a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi, Bahreyn'de sirenler çaldı.
ABD tarafından İran'a saldırıları 9. gecede de devam etti. İran'ın Huzistan Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.​​​​​​​
ABD Merkez Komutanlığı'ndan dün geceki saldırılarla ilgili açıklama geldi:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 19 Temmuz saat 22.00 (Doğu Saati) itibarıyla İran'a yönelik üst üste dokuzuncu gece hava saldırılarını başarıyla tamamladı.

CENTCOM unsurları, İran'ın ticari gemilere ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini daha da azaltmak amacıyla İran'ın askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz unsurlarını, füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma noktalarını ile haberleşme ağlarını hedef aldı.

Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran’dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı

Kuveyt hava savunma sistemlerinin, bir kez daha ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Geceden bu yana 2'nci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, dün gece sirenlerin devreye alındığı belirtildi.
Geceden bu yana 2'nci kez tekrarlanan açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.
Öte yandan ABD’nin Manama Büyükelçiliği, İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine ilişkin bilgilere sahip olduğunu açıklayarak ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını istemişti.
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