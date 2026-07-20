https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran’a karşı yeni bir saldırı dalgasının... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T08:26+0300

2026-07-20T08:26+0300

2026-07-20T08:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

abd

kuveyt

bahreyn

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ABD tarafından İran'a saldırıları 9. gecede de devam etti. İran'ın Huzistan Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.​​​​​​​ABD Merkez Komutanlığı'ndan dün geceki saldırılarla ilgili açıklama geldi:Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran’dan yapılan İHA saldırılarına karşılık verdiğini açıkladıKuveyt hava savunma sistemlerinin, bir kez daha ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi.Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.Geceden bu yana 2'nci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldıBahreyn İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, dün gece sirenlerin devreye alındığı belirtildi.Geceden bu yana 2'nci kez tekrarlanan açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.Öte yandan ABD’nin Manama Büyükelçiliği, İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine ilişkin bilgilere sahip olduğunu açıklayarak ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını istemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html

i̇ran

abd

kuveyt

bahreyn

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, kuveyt, bahreyn