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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal ettiği öne sürülen 4 gemiden 2'sinin kaza yaptığını, diğer 2 geminin ise... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:56+0300
2026-07-19T14:56+0300
dünya
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
kaza
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen 'güvenli seyir rotasını ihlal eden' 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almadığı ve güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.Söz konusu gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızlarının yetkisinde olduğu savunularak, yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu üzere, petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irak-petrol-ihracati-icin-iki-yeni-guzergah-acmayi-planliyor-hurmuz-bogazina-bagimli-olmamaliyiz-1107358593.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, kaza
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, kaza

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı

14:56 19.07.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© REUTERS Stringer
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal ettiği öne sürülen 4 gemiden 2'sinin kaza yaptığını, diğer 2 geminin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen 'güvenli seyir rotasını ihlal eden' 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almadığı ve güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.
Söz konusu gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızlarının yetkisinde olduğu savunularak, yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu üzere, petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağı ifade edildi.
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