https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-guvenli-rotayi-ihlal-eden-2-gemi-kaza-yapti-1107368743.html

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal ettiği öne sürülen 4 gemiden 2'sinin kaza yaptığını, diğer 2 geminin ise... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T14:56+0300

2026-07-19T14:56+0300

2026-07-19T14:56+0300

dünya

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

kaza

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen 'güvenli seyir rotasını ihlal eden' 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almadığı ve güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.Söz konusu gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızlarının yetkisinde olduğu savunularak, yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu üzere, petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağı ifade edildi.

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