https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/new-yorkta-ice-ve-fbi-binasi-onunde-saldiri-duzenleyen-supheli-gozaltina-alindi-1107405081.html

New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde saldırı düzenlediği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

2026-07-20T19:02+0300

2026-07-20T19:02+0300

2026-07-20T19:02+0300

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FBI, çeşitli yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Federal Plaza'nın dış cephesinde "yakıcı bir cihazın" patladığını ve olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.İlk belirlemelere göre olayda yaralananların olduğu belirtilirken, FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.Yanıcı bir sıvıdan oluştuABD basınında yer alan haberlerde, patlayan düzeneğin havai fişek veya yanıcı bir sıvıdan oluştuğu öne sürüldü.Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin, "airsoft" olarak bilinen bir tüfek taşıdığı ve yetkililer tarafından potansiyel bir ICE karşıtı protestocu olarak değerlendirildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html

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