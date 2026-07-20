https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/new-yorkta-ice-ve-fbi-binasi-onunde-saldiri-duzenleyen-supheli-gozaltina-alindi-1107405081.html
New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde saldırı düzenlediği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.
2026-07-20T19:02+0300
2026-07-20T19:02+0300
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FBI, çeşitli yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Federal Plaza'nın dış cephesinde "yakıcı bir cihazın" patladığını ve olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.İlk belirlemelere göre olayda yaralananların olduğu belirtilirken, FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.Yanıcı bir sıvıdan oluştuABD basınında yer alan haberlerde, patlayan düzeneğin havai fişek veya yanıcı bir sıvıdan oluştuğu öne sürüldü.Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin, "airsoft" olarak bilinen bir tüfek taşıdığı ve yetkililer tarafından potansiyel bir ICE karşıtı protestocu olarak değerlendirildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html
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abd, fbi, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), haberler
abd, fbi, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), haberler
New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin New York kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde saldırı düzenlediği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.
FBI, çeşitli yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Federal Plaza'nın dış cephesinde "yakıcı bir cihazın" patladığını ve olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.
İlk belirlemelere göre olayda yaralananların olduğu belirtilirken, FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.
Yanıcı bir sıvıdan oluştu
ABD basınında yer alan haberlerde, patlayan düzeneğin havai fişek veya yanıcı bir sıvıdan oluştuğu öne sürüldü.
Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin, "airsoft" olarak bilinen bir tüfek taşıdığı ve yetkililer tarafından potansiyel bir ICE karşıtı protestocu olarak değerlendirildiği aktarıldı.