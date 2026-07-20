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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/moskovadan-kritik-aciklama-lavrov-rubio-gorusmesi-gundemde-1107397276.html
Moskova’dan kritik açıklama: Lavrov-Rubio görüşmesi gündemde
Moskova’dan kritik açıklama: Lavrov-Rubio görüşmesi gündemde
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filipinler’deki ASEAN toplantısı marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rubio arasında bir... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubioarasında Filipinler'in başkenti Manila’da düzenlenecek ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) etkinlikleri kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını açıkladı.Sputnik’e konuşan Zaharova, “Lavrov'un Manila'daki ASEAN etkinlikleri marjında Rubio ile yapacağı görüşme üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html
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rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, marco rubio, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), filipinler
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, marco rubio, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), filipinler

Moskova’dan kritik açıklama: Lavrov-Rubio görüşmesi gündemde

14:54 20.07.2026 (güncellendi: 14:55 20.07.2026)
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolSergey Lavrov-Marco Rubio
Sergey Lavrov-Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Filipinler’deki ASEAN toplantısı marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rubio arasında bir görüşme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubioarasında Filipinler'in başkenti Manila’da düzenlenecek ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) etkinlikleri kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını açıkladı.
Sputnik’e konuşan Zaharova, “Lavrov'un Manila'daki ASEAN etkinlikleri marjında Rubio ile yapacağı görüşme üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu dile getirmişti.
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