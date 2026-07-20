https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/misir-ve-eritreden-kizildeniz-mesaji-sadece-kiyi-ulkelerinin-sorumlulugunda-olmali-1107402178.html
Mısır ve Eritre'den Kızıldeniz mesajı: Sadece kıyı ülkelerinin sorumluluğunda olmalı
Mısır ve Eritre'den Kızıldeniz mesajı: Sadece kıyı ülkelerinin sorumluluğunda olmalı
Sputnik Türkiye
Mısır ve Eritre, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyısı bulunan ülkelerin sorumluluğunda olması gerektiğini açıkladı. İki ülke, dış aktörlerin güvenlik... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Kahire'de bir araya gelerek Kızıldeniz güvenliği, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ve ekonomik iş birliğini ele aldı. Görüşme sonunda iki ülke, bölgenin güvenlik yapısının dış güçler tarafından şekillendirilmesine karşı olduklarını duyurdu.Bildiride, Kızıldeniz'de gelecekte oluşturulacak herhangi bir güvenlik mekanizmasının yalnızca kıyıdaş ülkelerin ortak uzlaşısıyla kurulması gerektiği vurgulandı. Dış aktörlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde bölgeye güvenlik düzenlemeleri dayatmasının kabul edilmeyeceği aktarıldı.Bölgesel işbirliği öne çıktıGörüşmede taraflar, Sudan ve Somali'deki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Afrika Boynuzu'ndaki istikrarın Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu belirterek bölge ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasını desteklediklerini ifade etti.Taraflar ayrıca ticaret, altyapı, liman geliştirme, deniz taşımacılığı, madencilik, balıkçılık, ilaç ve konut gibi alanlarda ekonomik iş birliğinin artırılmasını görüştü. Mısır'ın Eritre'de daha fazla yatırım yapılmasını ve Mısırlı şirketlerin ülkedeki faaliyetlerinin genişletilmesini istediği bildirildi.Kahire ile Asmara arasında son dönemde artan üst düzey temasların ardından iki ülkenin Kızıldeniz'de güvenlik ve ticari iş birliği konularında koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
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kızıldeniz, mısır, eritre
kızıldeniz, mısır, eritre
Mısır ve Eritre'den Kızıldeniz mesajı: Sadece kıyı ülkelerinin sorumluluğunda olmalı
Mısır ve Eritre, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyısı bulunan ülkelerin sorumluluğunda olması gerektiğini açıkladı. İki ülke, dış aktörlerin güvenlik düzenlemeleri oluşturmasına karşı ortak tavır aldıklarını bildirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih Kahire'de bir araya gelerek Kızıldeniz güvenliği, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ve ekonomik iş birliğini ele aldı. Görüşme sonunda iki ülke, bölgenin güvenlik yapısının dış güçler tarafından şekillendirilmesine karşı olduklarını duyurdu.
Bildiride, Kızıldeniz'de gelecekte oluşturulacak herhangi bir güvenlik mekanizmasının yalnızca kıyıdaş ülkelerin ortak uzlaşısıyla kurulması gerektiği vurgulandı. Dış aktörlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde bölgeye güvenlik düzenlemeleri dayatmasının kabul edilmeyeceği aktarıldı.
Bölgesel işbirliği öne çıktı
Görüşmede taraflar, Sudan ve Somali'deki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Afrika Boynuzu'ndaki istikrarın Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu belirterek bölge ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasını desteklediklerini ifade etti.
Taraflar ayrıca ticaret, altyapı, liman geliştirme, deniz taşımacılığı, madencilik, balıkçılık, ilaç ve konut gibi alanlarda ekonomik iş birliğinin artırılmasını görüştü. Mısır'ın Eritre'de daha fazla yatırım yapılmasını ve Mısırlı şirketlerin ülkedeki faaliyetlerinin genişletilmesini istediği bildirildi.
Kahire ile Asmara arasında son dönemde artan üst düzey temasların ardından iki ülkenin Kızıldeniz'de güvenlik ve ticari iş birliği konularında koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.