https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mirosnik-moskovaya-yonelik-iha-saldirisinin-bedeli-odetilecek-1107382492.html

Miroşnik: Moskova'ya yönelik İHA saldırısının bedeli ödetilecek

Miroşnik: Moskova'ya yönelik İHA saldırısının bedeli ödetilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev rejiminin, Moskova’yı hedef alan 400 insansız hava aracından (İHA) oluşan bir armada... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T10:22+0300

2026-07-20T10:22+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik gerçekleştirdiği kitlesel İHA saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.Miroşnik, Telegram paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Hava savunma sistemleri geçit vermediMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de saldırının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, dün saat 20:30 ile bu sabah 05:00 arasında başkent bölgesine doğru 400'den fazla düşman İHA'sının harekete ettiğini doğruladı.Sobyanin, düşman unsurlarının büyük bir kısmının henüz uzak menzillerde hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, 85 İHA'nın de Moskova'ya yaklaşırken imha edildiğini belirtti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, kiev