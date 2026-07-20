https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mirosnik-moskovaya-yonelik-iha-saldirisinin-bedeli-odetilecek-1107382492.html
Miroşnik: Moskova'ya yönelik İHA saldırısının bedeli ödetilecek
Miroşnik: Moskova'ya yönelik İHA saldırısının bedeli ödetilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev rejiminin, Moskova’yı hedef alan 400 insansız hava aracından (İHA) oluşan bir armada... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T10:22+0300
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rodion miroşnik
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik gerçekleştirdiği kitlesel İHA saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.Miroşnik, Telegram paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Hava savunma sistemleri geçit vermediMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de saldırının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, dün saat 20:30 ile bu sabah 05:00 arasında başkent bölgesine doğru 400'den fazla düşman İHA'sının harekete ettiğini doğruladı.Sobyanin, düşman unsurlarının büyük bir kısmının henüz uzak menzillerde hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, 85 İHA'nın de Moskova'ya yaklaşırken imha edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rubio-iran-hurmuz-bogazini-dunyaya-karsi-koz-olarak-kullanmak-istiyor-1107381633.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, kiev
Miroşnik: Moskova'ya yönelik İHA saldırısının bedeli ödetilecek
10:22 20.07.2026 (güncellendi: 10:28 20.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev rejiminin, Moskova’yı hedef alan 400 insansız hava aracından (İHA) oluşan bir armada gönderdiğini ancak Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı tamamen çökerttiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik gerçekleştirdiği kitlesel İHA saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.
Miroşnik, Telegram paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy'nin, Batı'dan aldığı paralar karşılığında en azından terör eylemleri gerçekleştirebildiğini kanıtlaması gerekiyor, ancak sonuç yine fiyasko! 400 İHA, tüm gökyüzünü kaplayabilecek devasa bir armada demek. Fakat hava savunma sistemlerimiz bu yapıyı adeta parçalarına ayırarak etkisiz hale getirdi. Başkentimize yönelik bu suikast girişiminin bedeli, ayrıca ve özel olarak ödetilecek.”
Hava savunma sistemleri geçit vermedi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de saldırının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, dün saat 20:30 ile bu sabah 05:00 arasında başkent bölgesine doğru 400'den fazla düşman İHA'sının harekete ettiğini doğruladı.
Sobyanin, düşman unsurlarının büyük bir kısmının henüz uzak menzillerde hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, 85 İHA'nın de Moskova'ya yaklaşırken imha edildiğini belirtti.