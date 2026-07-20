https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/milli-masa-tenisci-gorkem-ocal-15-yas-altinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1107390021.html
Milli masa tenisçi Görkem Öçal 15 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli masa tenisçi Görkem Öçal 15 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Team Akfen İnşaat'ın desteklediği 14 yaşındaki milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
masa tenisi
portekiz
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Gondomar kentinde gerçekleştirilen U15 Tek Erkekler kategorisinde İsveçli Emil Ellermann ile karşılaşan Öçal, rakibini 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Öçal, yarı finalde İspanyol Ladimir Mayorov karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüş gerçekleştirerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.Aynı organizasyonda Ela Su Yönter ile mücadele ettiği U15 Karışık Çiftler kategorisinde Öçal, Avrupa ikinciliği elde ederek şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı.Öçal, kısa süre önce U21 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda da çift erkeklerde Avrupa ikincisi olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/15-yasindaki-milli-serbest-dalisci-kardelen-carpar-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1107358406.html
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masa tenisi, portekiz, türkiye
masa tenisi, portekiz, türkiye
Milli masa tenisçi Görkem Öçal 15 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
13:20 20.07.2026 (güncellendi: 13:21 20.07.2026)
Team Akfen İnşaat'ın desteklediği 14 yaşındaki milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Gondomar kentinde gerçekleştirilen U15 Tek Erkekler kategorisinde İsveçli Emil Ellermann ile karşılaşan Öçal, rakibini 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Öçal, yarı finalde İspanyol Ladimir Mayorov karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüş gerçekleştirerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.
Aynı organizasyonda Ela Su Yönter ile mücadele ettiği U15 Karışık Çiftler kategorisinde Öçal, Avrupa ikinciliği elde ederek şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı.
Öçal, kısa süre önce U21 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda da çift erkeklerde Avrupa ikincisi olmuştu.