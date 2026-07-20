https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-faizler-dusecek-mi-1107396506.html

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bu hafta PPK kararı açıklayacak. Faizler hakkındaki karar merakla bekleniyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T14:56+0300

2026-07-20T14:56+0300

2026-07-20T14:58+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine PPK Toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.Ekonomistler ABD-İran geriliminin tırmanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi nedeniyle bu ay da faizlerin sabit kalacağını belirtiyor.FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?Fed ise kararını önümüzdeki hafta açıklayacak. Fed 29 Temmuz'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00'de duyuracak. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Haziran ayı faiz kararı ne olmuştu?Gözler çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştüMart ayında MB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.Nisan ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.Mayıs ayında faiz kararı açıklanmadı.Haziran ayında politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.

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