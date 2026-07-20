https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/lavrov-rusya-nepal-ile-iliskileri-guclendirmeye-hazir-1107406606.html

Lavrov: Rusya, Nepal ile ilişkileri güçlendirmeye hazır

Lavrov: Rusya, Nepal ile ilişkileri güçlendirmeye hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı vesilesiyle Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Khanal’a gönderdiği mesajda... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T19:36+0300

2026-07-20T19:36+0300

2026-07-20T19:36+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Nepal arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla Nepalli mevkidaşı Şişir Khanal’a bir tebrik telgrafı gönderdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Lavrov, mesajında Moskova’nın Katmandu ile ilişkileri derinleştirme iradesini vurguladı.Telgrafta, “Rusya ve Nepal arasındaki ilişkiler her zaman dostane bir nitelik taşımış, karşılıklı saygı ve birbirimizin temel çıkarlarını gözetme ilkelerine dayanmıştır. Halklarımızın yararına ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.Lavrov, Rusya ile Nepal arasındaki etkileşimin bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inandığını da belirtti.Moskova ile Katmandu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü 20 Temmuz’da kutlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/moskovadan-kritik-aciklama-lavrov-rubio-gorusmesi-gundemde-1107397276.html

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