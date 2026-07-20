https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kongo-saglik-bakanligi-ebola-nedeniyle-can-kaybi-930a-yukseldi-1107396756.html

Kongo Sağlık Bakanlığı: Ebola nedeniyle can kaybı 930'a yükseldi

Kongo Sağlık Bakanlığı: Ebola nedeniyle can kaybı 930'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Kongo Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 930'a yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni vakaların büyük... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T15:01+0300

2026-07-20T15:01+0300

2026-07-20T15:01+0300

sağlik

kongo

kongo sağlık bakanlığı

dünya sağlık örgütü (dsö)

can kaybı

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Kongo'nun doğusunda mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını hızla yayılmayı sürdürüyor. Kongo Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgında 930 kişi hayatını kaybetti, doğrulanan vaka sayısı ise 2 bin 344'e ulaştı.Ebola, vahşi hayvanlardan insanlara bulaşabilen, daha sonra vücut sıvıları ve kirlenmiş yüzeyler yoluyla insanlar arasında yayılabilen, ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Salgına neden olan Bundibugyo virüsü için ise şu anda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.Salgınla mücadele zorlaşıyorKongo Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 724 hastanın izolasyon altında tedavi gördüğünü ve aynı sürede 22 kişinin iyileştiğini açıkladı.Haberde, salgından en fazla etkilenen Ituri eyaletinde güvenlik sorunlarının sağlık ekiplerinin çalışmalarını aksattığı aktarıldı. Salgının ilan edilmesinden bu yana sağlık merkezleri ve ekiplerine yönelik 12 saldırı düzenlendiği, ayrıca maaşlarını alamayan çok sayıda sağlık çalışanının görev bıraktığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni Ebola vakalarının yüzde 80'inin kaynağı belirlenemeyen bulaş zincirlerinden kaynaklandığını bildirerek, salgının sağlık ekiplerinin takip edebileceğinden daha hızlı yayıldığına dikkat çekti. Ayrıca şimdiye kadar 36 sağlık çalışanının da virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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kongo, kongo sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), can kaybı