https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bilim-insanlari-iltihapli-bagirsak-hastaligini-cip-uzerinde-modelledi-nedeni-cozulebilir-1107384181.html
Bilim insanları iltihaplı bağırsak hastalığını çip üzerinde modelledi: Nedeni çözülebilir
Bilim insanları iltihaplı bağırsak hastalığını çip üzerinde modelledi: Nedeni çözülebilir
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Harvard Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, Crohn ve ülseratif kolit hastalarından alınan hücrelerle iltihaplı bağırsak hastalığını (IBD) çip üzerinde... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T11:20+0300
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sağlik
harvard üniversitesi
araştırma
bilim
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Bilim insanları, iltihaplı bağırsak hastalığını (IBD) laboratuvar ortamında gerçeğe en yakın şekilde taklit eden yeni bir 'kolon çipi' geliştirdi. Araştırmacılar, bu teknolojinin hastalığın nedenlerini ortaya çıkarmanın yanı sıra daha etkili tedavilerin geliştirilmesine de zemin hazırlayabileceğini belirtti.Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan araştırmada, Harvard Üniversitesi öncülüğündeki ekip Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tanısı bulunan kişilerden alınan hücreleri kullanarak insan bağırsak dokusunu taklit eden bir 'kolon çipi' oluşturdu.Geleneksel hücre kültürleri ve hayvan modellerinin hastalığın tüm özelliklerini yansıtmakta yetersiz kaldığını belirten araştırmacılar, yeni sistem sayesinde bağırsaktaki farklı hücre tiplerinin iltihaplanma sürecinde nasıl etkileşime girdiğinin ayrıntılı biçimde incelenebildiğini ifade etti.Bağ dokusu hücrelerinin beklenenden büyük rolü ortaya çıktıAraştırmada en dikkat çekici bulgulardan biri, bağ dokusunu oluşturan fibroblast hücrelerinin hastalığın gelişiminde sanılandan çok daha aktif rol oynayabileceğinin gösterilmesi oldu.Bilim insanları, IBD hastalarından alınan fibroblastları sağlıklı bağırsak hücreleriyle aynı çip üzerinde bir araya getirdi. Deney sonucunda sağlıklı hücrelerin de hastalıklı dokuya benzer özellikler göstermeye başladığı gözlendi. Hücrelerin bağırsak bariyeri zayıflarken iltihabi tepkilerin arttığı belirlendi.Bu sonuçlar, fibroblastların yalnızca hasarlı dokuyu onaran hücreler olmadığını, aynı zamanda hastalığın ilerlemesine doğrudan katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.Bağırsak hareketleri ve gebelik hormonları da incelendiAraştırmacılar, bağırsakların doğal kasılma hareketlerini taklit eden mekanik kuvvetleri de çip üzerinde oluşturdu. Bu hareketlerin özellikle IBD dokularında iltihaplanma ve fibrozis (skar dokusu oluşumu) belirtilerini artırdığı tespit edildi.Kadın hastalardan alınan hücrelerle yapılan deneylerde ise gebelik döneminde artan hormonlara maruz bırakılan çiplerde iltihabi yanıtın güçlendiği ve bağ dokusu birikiminin arttığı gözlendi. Bulgular, bazı kadınlarda gebelik sırasında hastalığın neden alevlenebildiğine ilişkin yeni ipuçları sundu.Bağırsak kanseri riski de araştırıldıEkip ayrıca IBD'nin en ciddi komplikasyonlarından biri olan kolorektal kanser gelişimini de inceledi. Hem sağlıklı hem de hastalıklı kolon çipleri kansere neden olabilen bir kimyasala maruz bırakıldı. Hastalıklı çiplerde kanserle ilişkili moleküler değişimlerin çok daha güçlü şekilde ortaya çıktığı görüldü.Araştırmacılar, bu artmış kanser riskinde de fibroblastların önemli rol oynadığını belirledi.
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harvard üniversitesi, araştırma, bilim
harvard üniversitesi, araştırma, bilim
Bilim insanları iltihaplı bağırsak hastalığını çip üzerinde modelledi: Nedeni çözülebilir
Harvard Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, Crohn ve ülseratif kolit hastalarından alınan hücrelerle iltihaplı bağırsak hastalığını (IBD) çip üzerinde başarıyla modelledi. Yeni sistem, hastalığın gelişim mekanizmalarının ve bağırsak kanseri riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir.Haber Metni:
Bilim insanları, iltihaplı bağırsak hastalığını (IBD) laboratuvar ortamında gerçeğe en yakın şekilde taklit eden yeni bir 'kolon çipi' geliştirdi. Araştırmacılar, bu teknolojinin hastalığın nedenlerini ortaya çıkarmanın yanı sıra daha etkili tedavilerin geliştirilmesine de zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan araştırmada, Harvard Üniversitesi öncülüğündeki ekip Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tanısı bulunan kişilerden alınan hücreleri kullanarak insan bağırsak dokusunu taklit eden bir 'kolon çipi' oluşturdu.
Geleneksel hücre kültürleri ve hayvan modellerinin hastalığın tüm özelliklerini yansıtmakta yetersiz kaldığını belirten araştırmacılar, yeni sistem sayesinde bağırsaktaki farklı hücre tiplerinin iltihaplanma sürecinde nasıl etkileşime girdiğinin ayrıntılı biçimde incelenebildiğini ifade etti.
Bağ dokusu hücrelerinin beklenenden büyük rolü ortaya çıktı
Araştırmada en dikkat çekici bulgulardan biri, bağ dokusunu oluşturan fibroblast hücrelerinin hastalığın gelişiminde sanılandan çok daha aktif rol oynayabileceğinin gösterilmesi oldu.
Bilim insanları, IBD hastalarından alınan fibroblastları sağlıklı bağırsak hücreleriyle aynı çip üzerinde bir araya getirdi. Deney sonucunda sağlıklı hücrelerin de hastalıklı dokuya benzer özellikler göstermeye başladığı gözlendi. Hücrelerin bağırsak bariyeri zayıflarken iltihabi tepkilerin arttığı belirlendi.
Bu sonuçlar, fibroblastların yalnızca hasarlı dokuyu onaran hücreler olmadığını, aynı zamanda hastalığın ilerlemesine doğrudan katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.
Bağırsak hareketleri ve gebelik hormonları da incelendi
Araştırmacılar, bağırsakların doğal kasılma hareketlerini taklit eden mekanik kuvvetleri de çip üzerinde oluşturdu. Bu hareketlerin özellikle IBD dokularında iltihaplanma ve fibrozis (skar dokusu oluşumu) belirtilerini artırdığı tespit edildi.
Kadın hastalardan alınan hücrelerle yapılan deneylerde ise gebelik döneminde artan hormonlara maruz bırakılan çiplerde iltihabi yanıtın güçlendiği ve bağ dokusu birikiminin arttığı gözlendi. Bulgular, bazı kadınlarda gebelik sırasında hastalığın neden alevlenebildiğine ilişkin yeni ipuçları sundu.
Bağırsak kanseri riski de araştırıldı
Ekip ayrıca IBD'nin en ciddi komplikasyonlarından biri olan kolorektal kanser gelişimini de inceledi. Hem sağlıklı hem de hastalıklı kolon çipleri kansere neden olabilen bir kimyasala maruz bırakıldı. Hastalıklı çiplerde kanserle ilişkili moleküler değişimlerin çok daha güçlü şekilde ortaya çıktığı görüldü.
Araştırmacılar, bu artmış kanser riskinde de fibroblastların önemli rol oynadığını belirledi.