https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T00:19+0300

2026-07-17T00:19+0300

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türki̇ye

i̇lyas yalçıntaş

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html

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i̇lyas yalçıntaş , uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu