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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html
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i̇lyas yalçıntaş , uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
i̇lyas yalçıntaş , uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı

00:19 17.07.2026 (güncellendi: 00:24 17.07.2026)
© İHA / IHAilyas yalçıntaş
ilyas yalçıntaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© İHA / IHA
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı olarak açıklandı.
Soruşturma kapsamında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı
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