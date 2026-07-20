https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kirklarelinde-gok-gurultulu-saganak-hava-sicakligi-aniden-22-dereceye-dustu-1107409925.html
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak: Hava sıcaklığı aniden 22 dereceye düştü
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak: Hava sıcaklığı aniden 22 dereceye düştü
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık yağışla beraber 9 derece düştü. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T23:02+0300
2026-07-20T23:02+0300
2026-07-20T23:02+0300
türki̇ye
kırklareli
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Kırklareli'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/afganistanda-sel-felaketi-20-kisi-hayatini-kaybetti-100den-fazla-kisi-kayip-1107408768.html
türki̇ye
kırklareli
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kırklareli, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
kırklareli, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak: Hava sıcaklığı aniden 22 dereceye düştü
Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık yağışla beraber 9 derece düştü.
Kırklareli'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.
Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.