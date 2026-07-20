https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kirklarelinde-gok-gurultulu-saganak-hava-sicakligi-aniden-22-dereceye-dustu-1107409925.html

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak: Hava sıcaklığı aniden 22 dereceye düştü

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak: Hava sıcaklığı aniden 22 dereceye düştü

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık yağışla beraber 9 derece düştü. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T23:02+0300

2026-07-20T23:02+0300

2026-07-20T23:02+0300

türki̇ye

kırklareli

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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Kırklareli'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/afganistanda-sel-felaketi-20-kisi-hayatini-kaybetti-100den-fazla-kisi-kayip-1107408768.html

türki̇ye

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kırklareli, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak