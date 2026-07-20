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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kazim-koyuncunun-hayati-film-oluyor-babasini-cem-yilmaz-canlandiracak-1107400587.html
Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Babasını Cem Yılmaz canlandıracak
Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Babasını Cem Yılmaz canlandıracak
Sputnik Türkiye
Karadeniz müziğinin sevilen sesi Kazım Koyuncu'nun hayatı ilk kez beyazperdeye taşınıyor. Cem Yiğit Üzümcüoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandırırken, babası rolüne... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:04+0300
2026-07-20T17:04+0300
yaşam
kazım koyuncu
cem yılmaz
cem yiğit üzümoğlu
film
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Ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun hayatı, 'Kazım Koyuncu: Yarım Kalan' filmiyle ilk kez sinemaya uyarlanıyor. Koyuncu'yu genç oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu canlandıracak. Filmde Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Ünlü makyaj tasarımcısı da projeye dahil olduHabertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre filmin yönetmenliğini ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan filmleriyle tanınan Özcan Alper yapacak. Filmin senaryosunu Özcan Alper, Murat Uyurkulak ve Erman Bostan kaleme alırken; görüntü yönetmenliğini ise Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Joerg Gruber üstleniyor.Projeye dünyaca tanınan makyaj tasarımcısını Jekaterine Oertel de dahil oldu. Cate Blanchett, Keanu Reeves, Jeremy Irons ve Franka Potente gibi dünya sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı projelerde görev alan Oertel, film için Cem Yiğit Üzümoğlu’na özel prostetik makyaj ve karakter tasarımı hazırlayacak.Babasını Cem Yılmaz canlandıracakFilmde, Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteriyle kamera karşısına geçiyor. Annesi Hüsniye'yi Ayça Bingöl, Kazım'ın yaşamında önemli yere sahip karakterlerden Gönül'ü Şifanur Gül, Türkan'ı Bige Önal, Ceren'i ise Aslıhan Kapansahin canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Baran Bölükbaşı, İlker Sami Kılıç ve Onur Durmaz gibi isimler de yer alıyor. 'Kazım Koyuncu Yarım Kalan' filmi, 1 Ocak 2027'de gösterime girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kazim-koyuncunun-uy-aha-sarkisini-paylasti-karakoldan-arandi-davaya-koyuncunun-ailesi-engel-oldu-1101420706.html
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kazım koyuncu, cem yılmaz, cem yiğit üzümoğlu, film
kazım koyuncu, cem yılmaz, cem yiğit üzümoğlu, film

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Babasını Cem Yılmaz canlandıracak

17:04 20.07.2026
© AAKazım Koyuncu
Kazım Koyuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA
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Karadeniz müziğinin sevilen sesi Kazım Koyuncu'nun hayatı ilk kez beyazperdeye taşınıyor. Cem Yiğit Üzümcüoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandırırken, babası rolüne ise Cem Yılmaz'ın hayat vereceği belirtildi.
Ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun hayatı, 'Kazım Koyuncu: Yarım Kalan' filmiyle ilk kez sinemaya uyarlanıyor. Koyuncu'yu genç oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu canlandıracak. Filmde Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Ünlü makyaj tasarımcısı da projeye dahil oldu

Cem Yiğit Üzümcüoğlu sosyal medya
Cem Yiğit Üzümcüoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Cem Yiğit Üzümcüoğlu sosyal medya
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre filmin yönetmenliğini ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan filmleriyle tanınan Özcan Alper yapacak. Filmin senaryosunu Özcan Alper, Murat Uyurkulak ve Erman Bostan kaleme alırken; görüntü yönetmenliğini ise Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Joerg Gruber üstleniyor.
Projeye dünyaca tanınan makyaj tasarımcısını Jekaterine Oertel de dahil oldu. Cate Blanchett, Keanu Reeves, Jeremy Irons ve Franka Potente gibi dünya sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı projelerde görev alan Oertel, film için Cem Yiğit Üzümoğlu’na özel prostetik makyaj ve karakter tasarımı hazırlayacak.

Babasını Cem Yılmaz canlandıracak

© FotoğrafCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Cem Yılmaz
© Fotoğraf
Filmde, Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteriyle kamera karşısına geçiyor. Annesi Hüsniye'yi Ayça Bingöl, Kazım'ın yaşamında önemli yere sahip karakterlerden Gönül'ü Şifanur Gül, Türkan'ı Bige Önal, Ceren'i ise Aslıhan Kapansahin canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Baran Bölükbaşı, İlker Sami Kılıç ve Onur Durmaz gibi isimler de yer alıyor. 'Kazım Koyuncu Yarım Kalan' filmi, 1 Ocak 2027'de gösterime girecek.
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