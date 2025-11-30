Kazım Koyuncu'nun 'uy aha' şarkısını paylaştı, karakoldan arandı: Davaya Koyuncu'nun ailesi engel oldu
09:46 30.11.2025 (güncellendi: 09:50 30.11.2025)
Trabzon’da yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, balkonundan çektiği videoya Kazım Koyuncu’nun ‘Uy Aha’ şarkısını ekleyip sosyal medyada paylaşınca, sanatçının mirasçısı tarafından ‘telif ihlali’ gerekçesiyle şikâyet edildi. Davadan haberi olan Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, davadan hiçbir şart olmaksızın geri çekildiklerini duyurdu.
Trabzon'da yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’nde evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği ‘Uy aha’ adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı.
50 bin lira tazminat istendi
Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında ‘Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz’ edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi. Kalfa karakolda ifade verdi.
Kazım Koyuncu'nun kardeşi müdahale etti
Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu, ilgili başvurudan haberdar olmadıklarını ve hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.
Koyuncu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili Kazım Koyuncu dostları, sevenleri ve yol arkadaşları; bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım'ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik. Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz. Kazım'ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız.
'Reklam amaçlı kullanımlarla karışmış'
Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz. Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir. Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kazım'ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir. Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz. Kazım Koyuncu ailesi adına, saygılarımızla"