Kazım Koyuncu'nun 'uy aha' şarkısını paylaştı, karakoldan arandı: Davaya Koyuncu'nun ailesi engel oldu

Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz. Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir. Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kazım'ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir. Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz. Kazım Koyuncu ailesi adına, saygılarımızla"