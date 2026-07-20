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İstanbul'da organize suça operasyon: Aralarında gümrük memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlileri var
İstanbul'da organize suça operasyon: Aralarında gümrük memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlileri var
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin liderliğini yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalara ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar derinleştirildi.Devam eden soruşturmada HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/dunya-kupasi-finali-oncesi-yasa-disi-bahis-operasyonu-16-supheli-yakalandi-1107377403.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

İstanbul'da organize suça operasyon: Aralarında gümrük memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlileri var

08:05 20.07.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA
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İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin liderliğini yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalara ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar derinleştirildi.
Devam eden soruşturmada HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Yasa dışı bahis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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