https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/dunya-kupasi-finali-oncesi-yasa-disi-bahis-operasyonu-16-supheli-yakalandi-1107377403.html
Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T02:50+0300
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bahis
yasa dışı bahis
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, yapay zeka destekli AVCI programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 19 dış finans evine ile 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/dunya-kupasi-final-maci-oncesi-binlerce-banka-hesabina-bloke-kondu-1107375616.html
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dünya kupası, bahis, yasa dışı bahis
dünya kupası, bahis, yasa dışı bahis
Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, yapay zeka destekli AVCI programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 19 dış finans evine ile 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.