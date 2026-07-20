https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/israil-basini-trumptan-arabulucu-ulkelere-ateskes-olmazsa-tirmanisa-hazirlanin-mesaji-1107382037.html
İsrail basını: Trump'tan arabulucu ülkelere 'Ateşkes olmazsa tırmanışa hazırlanın' mesajı
İsrail basını: Trump'tan arabulucu ülkelere 'Ateşkes olmazsa tırmanışa hazırlanın' mesajı
Sputnik Türkiye
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucu ülkelere, bu hafta İran ile ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T10:01+0300
2026-07-20T10:01+0300
2026-07-20T10:01+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇srail
i̇ran
donald trump
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İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanabileceği yönünde arabulucu ülkelere mesaj gönderdiği iddia edildi. Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği öne sürülen mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın" ifadesi yer aldı.Haberde, Katar'ın taraflara sunduğu teklif kapsamında, ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasının önerildiği belirtildi.Doha'da hazırlanan taslağın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticareti güzergahlarının yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik saldırıları durdurmasını içerdiği öne sürüldü.Kanal 13'e konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili ise söz konusu taslağın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir İsrailli yetkili de son 24 saat içinde gerilimin tırmanma ihtimalinin önemli ölçüde arttığını savundu. Aynı yetkili, İran'dan fırlatılacak füzelerin Eilat kentine isabet etmesi halinde İsrail'in karşılık vermek zorunda kalabileceğini öne sürdü.Haberde ayrıca İsrail'in, İran'dan gelebilecek olası füze saldırılarına karşı hazırlıklarını artırdığı ve Tahran'a "Saldırı planları hazır" mesajı gönderdiği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rubio-iran-hurmuz-bogazini-dunyaya-karsi-koz-olarak-kullanmak-istiyor-1107381633.html
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i̇srail, i̇ran, donald trump
i̇srail, i̇ran, donald trump
İsrail basını: Trump'tan arabulucu ülkelere 'Ateşkes olmazsa tırmanışa hazırlanın' mesajı
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucu ülkelere, bu hafta İran ile ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde mesaj ilettiğini iddia etti.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanabileceği yönünde arabulucu ülkelere mesaj gönderdiği iddia edildi.
Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği öne sürülen mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın" ifadesi yer aldı.
Haberde, Katar'ın taraflara sunduğu teklif kapsamında, ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasının önerildiği belirtildi.
Doha'da hazırlanan taslağın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticareti güzergahlarının yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik saldırıları durdurmasını içerdiği öne sürüldü.
Kanal 13'e konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili ise söz konusu taslağın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir İsrailli yetkili de son 24 saat içinde gerilimin tırmanma ihtimalinin önemli ölçüde arttığını savundu. Aynı yetkili, İran'dan fırlatılacak füzelerin Eilat kentine isabet etmesi halinde İsrail'in karşılık vermek zorunda kalabileceğini öne sürdü.
Haberde ayrıca İsrail'in, İran'dan gelebilecek olası füze saldırılarına karşı hazırlıklarını artırdığı ve Tahran'a "Saldırı planları hazır" mesajı gönderdiği iddia edildi.