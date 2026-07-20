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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-hurmuzde-1-ticari-gemiyi-hizmet-disi-biraktigini-duyurdu-1107382188.html
ABD Hürmüz'de 1 ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu
ABD Hürmüz'de 1 ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T10:04+0300
2026-07-20T10:04+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un 'uyumun sağlanması amacıyla' 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve bir gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html
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ABD Hürmüz'de 1 ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu

10:04 20.07.2026
© Shady AlassarArşiv görsel: Hürmüz Boğazı
Arşiv görsel: Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Arşiv görsel: Hürmüz Boğazı
© Shady Alassar
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ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.
ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un 'uyumun sağlanması amacıyla' 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve bir gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
19 Temmuz itibarıyla, CENTCOM tam uyumu sağlamak için 6 ticari gemiyi yeniden yönlendirmiş ve 1'ini devre dışı bırakmıştır.
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti
08:26
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