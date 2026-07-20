https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-hurmuzde-1-ticari-gemiyi-hizmet-disi-biraktigini-duyurdu-1107382188.html

ABD Hürmüz'de 1 ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu

ABD Hürmüz'de 1 ticari gemiyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T10:04+0300

2026-07-20T10:04+0300

2026-07-20T10:04+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un 'uyumun sağlanması amacıyla' 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve bir gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html

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