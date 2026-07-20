https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-meclis-baskani-kalibaf-abdliler-bolgeye-yeni-askeri-techizatlar-getirmeye-devam-ediyor-1107398924.html
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin söylem ve eylemlerinin çeliştiğini belirterek, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizat sevkiyatı yaptığını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T15:48+0300
2026-07-20T15:48+0300
2026-07-20T15:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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muhammed bakır kalibaf
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İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.Kalibaf, ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunarak şunları kaydetti:Öte yandan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bekayi-ulusal-cikarlarimiz-gozetilirse-gorusmeler-yeniden-baslayabilir-1107390512.html
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abd, i̇ran, i̇ran meclisi, muhammed bakır kalibaf
abd, i̇ran, i̇ran meclisi, muhammed bakır kalibaf
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin söylem ve eylemlerinin çeliştiğini belirterek, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizat sevkiyatı yaptığını açıkladı.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.
Kalibaf, ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunarak şunları kaydetti:
ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor ve savaşın sona ermesini istediklerini iddia ediyorlar. Biz ABD’nin bu oyunları çözme konusunda ustalık seviyesine ulaştık ve buna göre hazırlandık. Eylemler iddiaları desteklemeli, onlarla çelişmemeli.
Öte yandan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.