https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-meclis-baskani-kalibaf-abdliler-bolgeye-yeni-askeri-techizatlar-getirmeye-devam-ediyor-1107398924.html

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin söylem ve eylemlerinin çeliştiğini belirterek, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizat sevkiyatı yaptığını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T15:48+0300

2026-07-20T15:48+0300

2026-07-20T15:48+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

i̇ran meclisi

muhammed bakır kalibaf

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İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.Kalibaf, ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunarak şunları kaydetti:Öte yandan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bekayi-ulusal-cikarlarimiz-gozetilirse-gorusmeler-yeniden-baslayabilir-1107390512.html

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abd, i̇ran, i̇ran meclisi, muhammed bakır kalibaf