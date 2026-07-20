Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-meclis-baskani-kalibaf-abdliler-bolgeye-yeni-askeri-techizatlar-getirmeye-devam-ediyor-1107398924.html
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin söylem ve eylemlerinin çeliştiğini belirterek, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizat sevkiyatı yaptığını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T15:48+0300
2026-07-20T15:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
i̇ran meclisi
muhammed bakır kalibaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_921939c537ebdbb9e5e8a82da1f7cf1f.jpg
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.Kalibaf, ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunarak şunları kaydetti:Öte yandan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bekayi-ulusal-cikarlarimiz-gozetilirse-gorusmeler-yeniden-baslayabilir-1107390512.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_128:0:2153:1519_1920x0_80_0_0_e944fb89b13957884225c805064b9342.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, i̇ran meclisi, muhammed bakır kalibaf
abd, i̇ran, i̇ran meclisi, muhammed bakır kalibaf

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor

15:48 20.07.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
Abone ol
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin söylem ve eylemlerinin çeliştiğini belirterek, ABD'nin bölgeye yeni askeri teçhizat sevkiyatı yaptığını açıkladı.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.
Kalibaf, ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunarak şunları kaydetti:

ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor ve savaşın sona ermesini istediklerini iddia ediyorlar. Biz ABD’nin bu oyunları çözme konusunda ustalık seviyesine ulaştık ve buna göre hazırlandık. Eylemler iddiaları desteklemeli, onlarla çelişmemeli.

Öte yandan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Bekayi: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse görüşmeler yeniden başlayabilir
12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала