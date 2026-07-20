https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bekayi-ulusal-cikarlarimiz-gozetilirse-gorusmeler-yeniden-baslayabilir-1107390512.html
Bekayi: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse görüşmeler yeniden başlayabilir
Bekayi: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse görüşmeler yeniden başlayabilir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ulusal çıkarların korunması halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Bekayi... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T12:49+0300
2026-07-20T12:49+0300
2026-07-20T12:49+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
i̇smail bekayi
abd
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acb83de6502a901f3b71173a598ead7c.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirterek, diplomasinin İran'ın çıkarlarını korumadaki temel araçlardan biri olduğunu söyledi.Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün. 'Ya müzakere ya savaş' ya da 'ya diplomasi ya savaş' ikilemi ülkemize fayda sağlamıyor. İran, bazı durumlarda savunma araçlarıyla, bazı durumlarda ise diplomasi yoluyla çıkarlarını koruyor" ifadelerini kullandı.'Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğimiz pazarlık konusu değil'Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini söyledi.Bekayi, "Hürmüz Boğazı üzerinde aldığımız tedbirlerle egemenlik tesis etmeye kararlıyız. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın milli güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermemeliyiz" dedi.'ABD taahhütlerini yerine getirmezse biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyiz'İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat metnine de değinen Bekayi, anlaşma hükümlerinin yoruma açık olmadığını savundu.ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.Bekayi ayrıca İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasında ilgili bakanlıkların görev alanına giren konuların ele alınacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-urdun-ve-kuveytteki-hedefler-vuruldu-1107382979.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0b3f1b1bbe2b09812957ac545d7a861.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, i̇smail bekayi, abd, hürmüz boğazı
i̇ran, i̇smail bekayi, abd, hürmüz boğazı
Bekayi: Ulusal çıkarlarımız gözetilirse görüşmeler yeniden başlayabilir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ulusal çıkarların korunması halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Bekayi, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin ise pazarlık konusu olmayacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirterek, diplomasinin İran'ın çıkarlarını korumadaki temel araçlardan biri olduğunu söyledi.
Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün. 'Ya müzakere ya savaş' ya da 'ya diplomasi ya savaş' ikilemi ülkemize fayda sağlamıyor. İran, bazı durumlarda savunma araçlarıyla, bazı durumlarda ise diplomasi yoluyla çıkarlarını koruyor" ifadelerini kullandı.
'Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğimiz pazarlık konusu değil'
Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini söyledi.
Bekayi, "Hürmüz Boğazı üzerinde aldığımız tedbirlerle egemenlik tesis etmeye kararlıyız. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın milli güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermemeliyiz" dedi.
'ABD taahhütlerini yerine getirmezse biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyiz'
İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat metnine de değinen Bekayi, anlaşma hükümlerinin yoruma açık olmadığını savundu.
ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini daha önce açıkladıklarını hatırlatan Bekayi, Washington yönetiminin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
Bekayi ayrıca İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasında ilgili bakanlıkların görev alanına giren konuların ele alınacağını söyledi.