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İngiltere ve ABD'den kritik ilk temas: Hürmüz Boğazı gündemde
İngiltere ve ABD'den kritik ilk temas: Hürmüz Boğazı gündemde
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri ilk telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumunu ele... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T22:57+0300
2026-07-20T22:57+0300
dünya
andy burnham
donald trump
hürmüz boğazı
abd
dünya kupası
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ve ABD Başkanı Donald Trump, ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki durumu ele aldılar.Burnham, Trump ile ilk uluslararası telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmeye, Trump'ı FIFA Dünya Kupası'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik ederek başladı.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığını özetledi" ifadelerini k.Açıklamada, Burnham'ın ayrıca İngiltere'nin müttefiklerinin güvenliğini sağlama taahhüdünü yinelediği, siyasi gündemini özetlediği ve Trump'ı gelecek yıl Manchester'da yapılacak G20 zirvesine davet ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-2026-dunya-kupasi-tarihin-en-guvenli-ve-en-gorkemli-turnuvasi-oldu-1107408055.html
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andy burnham, donald trump, hürmüz boğazı, abd, dünya kupası
andy burnham, donald trump, hürmüz boğazı, abd, dünya kupası

İngiltere ve ABD'den kritik ilk temas: Hürmüz Boğazı gündemde

22:57 20.07.2026
© Marcin NowakAndy Burnham
Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Marcin Nowak
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri ilk telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumunu ele aldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ve ABD Başkanı Donald Trump, ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki durumu ele aldılar.
Burnham, Trump ile ilk uluslararası telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmeye, Trump'ı FIFA Dünya Kupası'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik ederek başladı.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığını özetledi" ifadelerini k.
Açıklamada, Burnham'ın ayrıca İngiltere'nin müttefiklerinin güvenliğini sağlama taahhüdünü yinelediği, siyasi gündemini özetlediği ve Trump'ı gelecek yıl Manchester'da yapılacak G20 zirvesine davet ettiği belirtildi.
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