https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ingiltere-ve-abdden-kritik-ilk-temas-hurmuz-bogazi-gundemde-1107409330.html

İngiltere ve ABD'den kritik ilk temas: Hürmüz Boğazı gündemde

İngiltere ve ABD'den kritik ilk temas: Hürmüz Boğazı gündemde

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri ilk telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumunu ele... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T22:57+0300

2026-07-20T22:57+0300

2026-07-20T22:57+0300

dünya

andy burnham

donald trump

hürmüz boğazı

abd

dünya kupası

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ve ABD Başkanı Donald Trump, ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki durumu ele aldılar.Burnham, Trump ile ilk uluslararası telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmeye, Trump'ı FIFA Dünya Kupası'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik ederek başladı.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığını özetledi" ifadelerini k.Açıklamada, Burnham'ın ayrıca İngiltere'nin müttefiklerinin güvenliğini sağlama taahhüdünü yinelediği, siyasi gündemini özetlediği ve Trump'ı gelecek yıl Manchester'da yapılacak G20 zirvesine davet ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-2026-dunya-kupasi-tarihin-en-guvenli-ve-en-gorkemli-turnuvasi-oldu-1107408055.html

hürmüz boğazı

abd

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andy burnham, donald trump, hürmüz boğazı, abd, dünya kupası