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Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: 'Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günü'
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: 'Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günü'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Maruf Güneş'in serbest bırakılmasının ardından soruşturmayla ilgili gerçeğe aykırı içerik yayan kişi ve hesaplar hakkında hukuki süreç... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T19:38+0300
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Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Soruşturma sürecine ilişkin bazı kişi ve hesaplar tarafından gerçeğe aykırı içerikler yayıldığını belirten Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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galatasaray, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: 'Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günü'

19:38 20.07.2026
© Fotoğraf : Maruf Güneş sosyal medyaMaruf Güneş
Maruf Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Fotoğraf : Maruf Güneş sosyal medya
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Galatasaray, Maruf Güneş'in serbest bırakılmasının ardından soruşturmayla ilgili gerçeğe aykırı içerik yayan kişi ve hesaplar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma sürecine ilişkin bazı kişi ve hesaplar tarafından gerçeğe aykırı içerikler yayıldığını belirten Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
17 Temmuz günü gerçekleştirilen bir soruşturma süreci üzerinden, bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş; bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılmaya, kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim, Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur. Öncelikle herkes bilmelidir ki; gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında, yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak, gerekli suç duyuruları yapılacaktır. Bugüne kadar konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapmamış olmamızın tek nedeni, soruşturma dosyasında bulunan gizlilik ve kısıtlılık kararıdır. Hukuka ve yargı sürecine duyduğumuz saygı gereği bu karara titizlikle riayet edilmiş, soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir açıklamadan kaçınılmıştır. Türk yargısına ve adalete olan güvenimiz tamdır. Gerçekler, yargılama sürecinde tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacak, tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır. Daha sezon başlamadan türlü türlü yalan ve iftiranın aynı anda dolaşıma sokulmasının tek bir amacı vardır: Galatasaray'ın 4 yıldır sahada kurduğu üstünlüğü hazmedemeyenlerin, kulübümüzü saha dışındaki gündemlerle yıpratmaya çalışması. Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde bu tür kirli operasyonlara boyun eğmemiştir; bundan sonra da eğmeyecektir. Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri, bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak; attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Galatasaray, dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye; saha dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir.
Maruf Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
TÜRKİYE
Galatasaray'dan Maruf Güneş açıklaması
17 Temmuz, 19:20
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