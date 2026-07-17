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Galatasaray'dan Maruf Güneş açıklaması
Galatasaray'dan Maruf Güneş açıklaması
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak kısa... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.Gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in uzun yıllardır Galatasaray'a samimiyetle hizmet ettiğini vurgulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bakan-gurlek-futbol-kulubu-yoneticilerine-yasa-disi-bahis-operasyonunu-duyurdu-19-kisiye-gozalti-1107325742.html
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Galatasaray'dan Maruf Güneş açıklaması

19:20 17.07.2026
© Fotoğraf : Maruf Güneş sosyal medyaMaruf Güneş
Maruf Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : Maruf Güneş sosyal medya
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak kısa sürede yeniden görevine döneceğine inandıklarını söyledi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.
Gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in uzun yıllardır Galatasaray'a samimiyetle hizmet ettiğini vurgulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum.
Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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