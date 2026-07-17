Galatasaray'dan Maruf Güneş açıklaması

Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum.