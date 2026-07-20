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Futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

Futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ve teknik direktörü, iki kez Ballon d'Or kazanan Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

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Newcastle United, eski futbolcu ve teknik direktör Kevin Keegan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Futbolculuk kariyerine 1971'de Liverpool'da başlayan Keegan, burada iki lig şampiyonluğu, bir FA Cup, iki UEFA Kupası ve bir Avrupa Kupası kazandı. 1977'de Almanya'nın Hamburg takımına transfer olan İngiliz futbolcu, 1978 ve 1979'da üst üste iki kez Ballon d'Or ödülünü kazandı.İngiltere Milli Takımı formasını 63 kez giyen ve 21 gol atan Keegan, 1980 Avrupa Şampiyonası'nda takım kaptanlığı yaptı.

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