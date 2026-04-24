https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/besiktas-ve-sivassporda-top-kosturmustu-nijeryali-futbolcu-eneramo-hayatini-kaybetti-1105263642.html

Beşiktaş ve Sivasspor'da top koşturmuştu: Nijeryalı futbolcu Eneramo hayatını kaybetti

Türkiye'de başta Beşiktaş ve Sivasspor formasını giyen ve futbolseverlerin yakından tanıdığı Nijeryalı futbolcu Michael Eneramo, hayatını kaybetti.

spor

başakşehir

sivasspor

beşiktaş

futbolcu

michael eneramo

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105263489_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a073242baf3f4c73897708e8a3f704d3.jpg

Sivasspor ve Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcuları arasında yer alan Nijeryalı Michael Eneramo geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 41 yaşındaki futbolcunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Michael Eneramo kimdir?Nijerya Milli Takımı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla eski oyuncusunun vefatını duyurdu. Eneramo’nun ani kaybı, hem Nijerya’da hem de Türkiye’de futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. 1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol hayatına 2005’te başladı. 2011 -2013 arasında Sivasspor'da oynayan futbolcu daha sonra Beşiktaş, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giydi. Nijeryalı futbolcu 2018’de ise futbolu bıraktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

