Beşiktaş ve Sivasspor'da top koşturmuştu: Nijeryalı futbolcu Eneramo hayatını kaybetti
Türkiye'de başta Beşiktaş ve Sivasspor formasını giyen ve futbolseverlerin yakından tanıdığı Nijeryalı futbolcu Michael Eneramo, hayatını kaybetti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Sivasspor ve Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcuları arasında yer alan Nijeryalı Michael Eneramo geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 41 yaşındaki futbolcunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Michael Eneramo kimdir?Nijerya Milli Takımı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla eski oyuncusunun vefatını duyurdu. Eneramo’nun ani kaybı, hem Nijerya’da hem de Türkiye’de futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. 1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol hayatına 2005’te başladı. 2011 -2013 arasında Sivasspor'da oynayan futbolcu daha sonra Beşiktaş, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giydi. Nijeryalı futbolcu 2018’de ise futbolu bıraktı.
Nijerya Milli Takımı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla eski oyuncusunun vefatını duyurdu. Eneramo’nun ani kaybı, hem Nijerya’da hem de Türkiye’de futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. 1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol hayatına 2005’te başladı. 2011 -2013 arasında Sivasspor'da oynayan futbolcu daha sonra Beşiktaş, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giydi. Nijeryalı futbolcu 2018’de ise futbolu bıraktı.
