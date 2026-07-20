https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107393420.html

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:23+0300

2026-07-20T13:23+0300

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spor

fenerbahçe

uefa

sturm graz

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Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.Kura çekimi yapıldıFenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.3. eleme turu rakibi belli olduSarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html

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fenerbahçe, uefa, sturm graz