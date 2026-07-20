https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107393420.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:23+0300
2026-07-20T13:23+0300
2026-07-20T13:27+0300
spor
fenerbahçe
uefa
sturm graz
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Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.Kura çekimi yapıldıFenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.3. eleme turu rakibi belli olduSarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
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fenerbahçe, uefa, sturm graz
fenerbahçe, uefa, sturm graz
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
13:23 20.07.2026 (güncellendi: 13:27 20.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.
Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
3. eleme turu rakibi belli oldu
Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.