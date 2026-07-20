Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107393420.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:23+0300
2026-07-20T13:27+0300
spor
fenerbahçe
uefa
sturm graz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107393532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc864f49f838e83f7a10f37c181353c0.jpg
Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.Kura çekimi yapıldıFenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.3. eleme turu rakibi belli olduSarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/basaksehirin-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107317570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107393532_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_19c56d3f977e950d06479f1784380300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, uefa, sturm graz
fenerbahçe, uefa, sturm graz

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

13:23 20.07.2026 (güncellendi: 13:27 20.07.2026)
© Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.

Kura çekimi yapıldı

Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

3. eleme turu rakibi belli oldu

Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
RAMS Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
SPOR
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
16 Temmuz, 20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала