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Bakan Gürlek açıkladı: Dünya Kupası final maçı öncesi binlerce banka hesabına bloke kondu
Bakan Gürlek açıkladı: Dünya Kupası final maçı öncesi binlerce banka hesabına bloke kondu
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Adalet Bakanı Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabına anlık bloke konulduğunu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.Bakan Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.Final öncesi binlerce hesaba bloke konduğunu duyuran Gürlek şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tbmmde-bu-hafta-en-dusuk-emekli-ayligi-18-yas-alti-suclulara-yonelik-duzenleme-ve-ogrenci-affi-1107364563.html
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dünya kupası, banka hesabı, son dakika
dünya kupası, banka hesabı, son dakika

Bakan Gürlek açıkladı: Dünya Kupası final maçı öncesi binlerce banka hesabına bloke kondu

22:21 19.07.2026 (güncellendi: 22:27 19.07.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabına anlık bloke konulduğunu duyurdu. Bu kapsamda 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.
Bakan Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.
Final öncesi binlerce hesaba bloke konduğunu duyuran Gürlek şu açıklamada bulundu:

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

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