https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/dunya-kupasi-final-maci-oncesi-binlerce-banka-hesabina-bloke-kondu-1107375616.html

Bakan Gürlek açıkladı: Dünya Kupası final maçı öncesi binlerce banka hesabına bloke kondu

Bakan Gürlek açıkladı: Dünya Kupası final maçı öncesi binlerce banka hesabına bloke kondu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabına anlık bloke konulduğunu... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T22:21+0300

2026-07-19T22:21+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.Bakan Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.Final öncesi binlerce hesaba bloke konduğunu duyuran Gürlek şu açıklamada bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tbmmde-bu-hafta-en-dusuk-emekli-ayligi-18-yas-alti-suclulara-yonelik-duzenleme-ve-ogrenci-affi-1107364563.html

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