https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/dunya-kupasi-bitti-sampiyonlar-ligi-basladi-fenerbahce-yarin-macina-cikiyor-1107384356.html

Dünya Kupası bitti Şampiyonlar Ligi başladı: Fenerbahçe yarın maçına çıkıyor

Dünya Kupası bitti Şampiyonlar Ligi başladı: Fenerbahçe yarın maçına çıkıyor

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İkinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 28-29 Temmuz'da... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T11:30+0300

2026-07-20T11:30+0300

2026-07-20T11:30+0300

spor

fenerbahçe

uefa

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı Chobani Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.Fenerbahçe muhtemel 11Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.Maç kadrosuFenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.Karşılaşmaların programı şöyle:Yarın:

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