https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogandan-ispanya-milli-takimina-tebrik-1107376799.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'na tebrik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T01:43+0300

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2026-07-20T01:43+0300

spor

i̇spanya milli takımı

dünya kupası

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html

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i̇spanya milli takımı, dünya kupası, recep tayyip erdoğan