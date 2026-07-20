https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogandan-ispanya-milli-takimina-tebrik-1107376799.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'na tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T01:43+0300
2026-07-20T01:43+0300
2026-07-20T01:43+0300
spor
i̇spanya milli takımı
dünya kupası
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
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i̇spanya milli takımı, dünya kupası, recep tayyip erdoğan
i̇spanya milli takımı, dünya kupası, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.