https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'nda yaptığı konuşmada "Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:58+0300

2026-07-15T19:58+0300

2026-07-15T20:45+0300

türki̇ye

türkiye

15 temmuz

recep tayyip erdoğan

fetö

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde “10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim” programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(15 Temmuz) O gece, İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini gördük, aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna şahit olduk. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz, muazzam bir destan yazmıştır. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi, yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri alkışlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a nerede bir mazlum, gözü yaşlı bir mağdur varsa kol kanat germeye devam edeceğiz. Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz" dedi."Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları da söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-mesaji-hala-firsat-kolluyorlar-1107275469.html

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türkiye, 15 temmuz, recep tayyip erdoğan, fetö