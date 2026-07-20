Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/besiktasin-avrupa-ligindeki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107398320.html
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T15:32+0300
2026-07-20T15:32+0300
spor
beşiktaş
uefa
tromso
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107398408_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e59607498d491eaf5d83df322d5d8158.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/dunya-kupasi-bitti-sampiyonlar-ligi-basladi-fenerbahce-yarin-macina-cikiyor-1107384356.html
tromso
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107398408_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_1facb12f22a183d139e7bed1036ed5ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, uefa, tromso
beşiktaş, uefa, tromso

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

15:32 20.07.2026
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
SPOR
Dünya Kupası bitti Şampiyonlar Ligi başladı: Fenerbahçe yarın maçına çıkıyor
11:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала