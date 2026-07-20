https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/besiktasin-avrupa-ligindeki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107398320.html
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T15:32+0300
2026-07-20T15:32+0300
2026-07-20T15:32+0300
spor
beşiktaş
uefa
tromso
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/dunya-kupasi-bitti-sampiyonlar-ligi-basladi-fenerbahce-yarin-macina-cikiyor-1107384356.html
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beşiktaş, uefa, tromso
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.