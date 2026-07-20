https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bati-basini-sirskiynin-yerine-11-kisilik-listeden-yeni-genelkurmay-baskani-atanabilir-1107409618.html
Batı basını: Sırskiy’nin yerine 11 kişilik listeden yeni Genelkurmay Başkanı atanabilir
Batı basını: Sırskiy’nin yerine 11 kişilik listeden yeni Genelkurmay Başkanı atanabilir
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’nin görevden alınmasına yönelik senaryolar şekilleniyor. ABD merkezli Bloomberg ajansı, Vladimir Zelenskiy... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Vladimir Zelenskiy yönetiminin, başkent Kiev'de süren hükümet krizinin gölgesinde askeri komuta kademesinde de değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Bloomberg’in haberine göre, Aleksandr Sırskiy’nin olası halefi için 11 kişiden oluşan bir kısa liste hazırlandı.Haberde, “11 adaydan birinin göreve getirilmesine ilişkin nihai karar henüz alınmadı” ifadesine yer verildi. Ancak ajansa konuşan kaynaklar, Vladimir Zelenskiy’nin büyük olasılıkla Ukrayna Ordusu Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mihail Drapatiy isminde karar kılacağını ve görev değişiminin “önümüzdeki birkaç gün içinde” gerçekleşebileceğini öne sürdü.Daha önce Ukrayna merkezli 'Insider.ua' haber sitesi, Sırskiy’nin görevden alındığını ve bunun resmi olarak hafta başında duyurulacağını yazmıştı. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yalanlayarak Sırskiy’nin görevini sürdürdüğünü açıklamıştı.Siyasi ve askeri kadrolardaki olası değişiklikler, Kiev’de bir süredir devam eden hükümet kriziyle bağlantılı görülüyor. Zelenskiy’nin başlattığı değişim süreci kapsamında, Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) geçtiğimiz hafta Başbakan Yuliya Sviridenko ile birlikte Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un da aralarında bulunduğu tüm kabineyi görevden almıştı. Rada Milletvekili Yaroslav Jelejnyak, Zelenskiy’nin Savunma Bakanı Fedorov’u seferberlik bürolarının reformunda başarısız olmakla suçladığını belirtmişti.Tasfiyelerin ardından Kiev ve diğer şehirlerde Fedorov’a destek, Sırskiy’ye ise tepki niteliğinde protesto gösterileri düzenlenmişti. Yeni savunma bakanı henüz atanmazken, Zelenskiy bakanlık görevini geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Vekili Yevgeniy Hmara’ya devretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ukraynanin-yeni-basbakani-koretskiy-yolsuzluk-baglantilari-nedeniyle-elestiriliyor-1107303712.html
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ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna ordusu, sbu, yüksek rada, batı, bloomberg
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna ordusu, sbu, yüksek rada, batı, bloomberg
Batı basını: Sırskiy’nin yerine 11 kişilik listeden yeni Genelkurmay Başkanı atanabilir
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’nin görevden alınmasına yönelik senaryolar şekilleniyor. ABD merkezli Bloomberg ajansı, Vladimir Zelenskiy yönetiminin yeni genelkurmay başkanı için 11 kişilik bir liste hazırladığını ve en güçlü adayın Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mihail Drapatiy olduğunu ileri sürdü.
Vladimir Zelenskiy yönetiminin, başkent Kiev'de süren hükümet krizinin gölgesinde askeri komuta kademesinde de değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Bloomberg’in haberine göre, Aleksandr Sırskiy’nin olası halefi için 11 kişiden oluşan bir kısa liste hazırlandı.
Haberde, “11 adaydan birinin göreve getirilmesine ilişkin nihai karar henüz alınmadı” ifadesine yer verildi. Ancak ajansa konuşan kaynaklar, Vladimir Zelenskiy’nin büyük olasılıkla Ukrayna Ordusu Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mihail Drapatiy isminde karar kılacağını ve görev değişiminin “önümüzdeki birkaç gün içinde” gerçekleşebileceğini öne sürdü.
Daha önce Ukrayna merkezli 'Insider.ua' haber sitesi, Sırskiy’nin görevden alındığını ve bunun resmi olarak hafta başında duyurulacağını yazmıştı. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yalanlayarak Sırskiy’nin görevini sürdürdüğünü açıklamıştı.
Siyasi ve askeri kadrolardaki olası değişiklikler, Kiev’de bir süredir devam eden hükümet kriziyle bağlantılı görülüyor. Zelenskiy’nin başlattığı değişim süreci kapsamında, Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) geçtiğimiz hafta Başbakan Yuliya Sviridenko ile birlikte Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un da aralarında bulunduğu tüm kabineyi görevden almıştı. Rada Milletvekili Yaroslav Jelejnyak, Zelenskiy’nin Savunma Bakanı Fedorov’u seferberlik bürolarının reformunda başarısız olmakla suçladığını belirtmişti.
Tasfiyelerin ardından Kiev ve diğer şehirlerde Fedorov’a destek, Sırskiy’ye ise tepki niteliğinde protesto gösterileri düzenlenmişti. Yeni savunma bakanı henüz atanmazken, Zelenskiy bakanlık görevini geçici olarak Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Vekili Yevgeniy Hmara’ya devretti.