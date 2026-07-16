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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ukraynanin-yeni-basbakani-koretskiy-yolsuzluk-baglantilari-nedeniyle-elestiriliyor-1107303712.html
Ukrayna'nın yeni başbakanı Koretskiy oldu: Yolsuzluk bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor
Ukrayna'nın yeni başbakanı Koretskiy oldu: Yolsuzluk bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Sviridenko'nun görevden alınmasının ardından Yüksek Rada, ülkenin yeni başbakanını bugün yapılan oylamayla belirledi. Yeni başbakanın yolsuzluk... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T13:21+0300
2026-07-16T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
yüksek rada
yolsuzluk
başbakan
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Ukrayna parlamentosu, görevden alınan Yuliya Sviridenko'nun yerine eski Naftogaz Başkanı Sergey Koretskiy'i başbakanlık görevine getirdi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da gerçekleştirilen oylamada, 289 milletvekilinin desteğini alan Koretskiy hükümeti kurmak üzere yeni başbakan olarak onaylandı.Sviridenko'nun 14 Temmuz'da görevinden ayrılmasının ardından tüm kabinenin istifasıyla sonuçlanan süreç, yapılan bu görevlendirmeyle tamamlanmış oldu.Yolsuzlukla bağlantılı tartışmalar başladıParlamentodaki seçim sonrası ülkede yeni başbakan Koretskiy ile ilgili tartışmalar da başladı.Ukrayna medyasında Koretskiy'in, Vladimir Zelenskiy'in yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen ve ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde yer alan Timur Mindiç'in 'yandaşı' olduğu yönündeki iddialar geniş yer buldu. Koretskiy'in ismi, ülkede enerji sektöründeki yolsuzluk iddiaları ile anılan bazı dosyalarla da ilişkilendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdli-sahin-senator-grahamin-ani-olumu-ukraynada-endise-yaratti-1107299650.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, yolsuzluk, başbakan
vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, yolsuzluk, başbakan

Ukrayna'nın yeni başbakanı Koretskiy oldu: Yolsuzluk bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor

13:21 16.07.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСергей Корецкий
Сергей Корецкий - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ukrayna'da Sviridenko'nun görevden alınmasının ardından Yüksek Rada, ülkenin yeni başbakanını bugün yapılan oylamayla belirledi. Yeni başbakanın yolsuzluk skandalının merkezindeki Mindiç'le yakınlığı tartışmalara yol açtı.
Ukrayna parlamentosu, görevden alınan Yuliya Sviridenko'nun yerine eski Naftogaz Başkanı Sergey Koretskiy'i başbakanlık görevine getirdi.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da gerçekleştirilen oylamada, 289 milletvekilinin desteğini alan Koretskiy hükümeti kurmak üzere yeni başbakan olarak onaylandı.

Sviridenko'nun 14 Temmuz'da görevinden ayrılmasının ardından tüm kabinenin istifasıyla sonuçlanan süreç, yapılan bu görevlendirmeyle tamamlanmış oldu.

Yolsuzlukla bağlantılı tartışmalar başladı

Parlamentodaki seçim sonrası ülkede yeni başbakan Koretskiy ile ilgili tartışmalar da başladı.

Ukrayna medyasında Koretskiy'in, Vladimir Zelenskiy'in yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen ve ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde yer alan Timur Mindiç'in 'yandaşı' olduğu yönündeki iddialar geniş yer buldu.

Koretskiy'in ismi, ülkede enerji sektöründeki yolsuzluk iddiaları ile anılan bazı dosyalarla da ilişkilendiriliyor.
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