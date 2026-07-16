https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ukraynanin-yeni-basbakani-koretskiy-yolsuzluk-baglantilari-nedeniyle-elestiriliyor-1107303712.html

Ukrayna'nın yeni başbakanı Koretskiy oldu: Yolsuzluk bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor

Ukrayna'nın yeni başbakanı Koretskiy oldu: Yolsuzluk bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da Sviridenko'nun görevden alınmasının ardından Yüksek Rada, ülkenin yeni başbakanını bugün yapılan oylamayla belirledi. Yeni başbakanın yolsuzluk... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:21+0300

2026-07-16T13:21+0300

2026-07-16T13:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

yüksek rada

yolsuzluk

başbakan

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Ukrayna parlamentosu, görevden alınan Yuliya Sviridenko'nun yerine eski Naftogaz Başkanı Sergey Koretskiy'i başbakanlık görevine getirdi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da gerçekleştirilen oylamada, 289 milletvekilinin desteğini alan Koretskiy hükümeti kurmak üzere yeni başbakan olarak onaylandı.Sviridenko'nun 14 Temmuz'da görevinden ayrılmasının ardından tüm kabinenin istifasıyla sonuçlanan süreç, yapılan bu görevlendirmeyle tamamlanmış oldu.Yolsuzlukla bağlantılı tartışmalar başladıParlamentodaki seçim sonrası ülkede yeni başbakan Koretskiy ile ilgili tartışmalar da başladı.Ukrayna medyasında Koretskiy'in, Vladimir Zelenskiy'in yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen ve ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde yer alan Timur Mindiç'in 'yandaşı' olduğu yönündeki iddialar geniş yer buldu. Koretskiy'in ismi, ülkede enerji sektöründeki yolsuzluk iddiaları ile anılan bazı dosyalarla da ilişkilendiriliyor.

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