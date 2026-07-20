https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/arastirma-sekersiz-iceceklerdeki-tatlandiricilar-bagirsak-sagligini-etkileyebilir-1107395128.html

Araştırma: Şekersiz içeceklerdeki tatlandırıcılar bağırsak sağlığını etkileyebilir

Araştırma: Şekersiz içeceklerdeki tatlandırıcılar bağırsak sağlığını etkileyebilir

Sputnik Türkiye

Şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceği tespit edildi. Ayrıntılar haberde...

2026-07-20T14:07+0300

2026-07-20T14:07+0300

2026-07-20T14:07+0300

sağlik

yapay tatlandırıcı

gazlı içecek

bağırsak

araştırma

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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini inceleyen bir laboratuvar çalışması gerçekleştirdi.Araştırmada, yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Bilim insanları, bu maddelerin bakterilerin çoğalma hızını nasıl etkilediğini analiz etti.'Belirgin şekilde baskılıyor'Sonuçları Molecular Systems Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan ‘izosteviol’ün, antidepresan etken maddesi duloksetin ile birlikte kullanıldığında bazı yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini belirgin şekilde baskıladığı görüldü.Araştırmacılar, söz konusu kombinasyonun laboratuvar ortamında yetiştirilen bazı hücrelerde toksisiteyi artırdığını ve bağışıklık sistemi ile iltihaplanma süreçlerinde rol oynayan hücresel mekanizmaları da etkileyebildiğini tespit etti.'Tatlandırıcılar tamamen etkisiz olmayabilir'Çalışmanın başyazarı Dr. Sonja Blasche, tatlandırıcıların genellikle metabolizma üzerinde nötr etkiye sahip ürünler olarak tanıtıldığını ancak elde ettikleri bulguların bu görüşü sorguladığını söyledi. Blasche, "Tatlandırıcıların, özellikle ilaçlar ve gıda katkı maddeleriyle bir araya geldiklerinde bağırsak bakterilerini doğrudan etkileyebildiğini gördük" dedi.Bilim insanları, şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların mide tarafından normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı.Araştırmacılar, elde edilen bulguların laboratuvar ortamında elde edildiğini ve insanların günlük beslenme alışkanlıkları üzerindeki gerçek etkilerin anlaşılabilmesi için daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Son yıllarda bazı araştırmalar, yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de, bu konuda bilimsel görüş birliği henüz bulunmuyor.

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yapay tatlandırıcı, gazlı içecek, bağırsak, araştırma