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İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı
İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in 1940'lı yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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İsveçli ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in İstanbul fotoğrafları gün yüzüne çıktı. 1940'lı yılların sonunda İstanbul'da çektiği tarihi kareler, Türkiye'nin görsel belleğindeki yerini aldı. İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan köklü bir ticaret merkezi konumunda bulunan Mahmutpaşa Pazarı'nda alışveriş yapan insanlar gözüküyor.Fotoğrafta, Haliç'te hareket halindeki küçük tekneler ve martılar dikkati çekerken arka planda tarihi Süleymaniye Camisi görülüyor.Kapalıçarşı'da bir halıcı da objektife poz verdi.Fotoğrafta, KW Gullers’in, seyyar tripodlu kamerasıyla çalışan bir sokak fotoğrafçısıyla tokalaştığı görülüyor.Bir kavun satıcısı da günlük yaşamı yansıtan sandallar ve bir kavun satıcısı ile arka planda tarihi İstanbul silüeti görülüyorFotoğrafta, Galata Köprüsü üzerinde tramvaylar, yayalar ve araç trafiği dikkati çekti.
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galata köprüsü, i̇stanbul, eminönü, fotoğraf
galata köprüsü, i̇stanbul, eminönü, fotoğraf

İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı

11:45 20.07.2026 (güncellendi: 12:37 20.07.2026)
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
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Ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in 1940'lı yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
İsveçli ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in İstanbul fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
1940'lı yılların sonunda İstanbul'da çektiği tarihi kareler, Türkiye'nin görsel belleğindeki yerini aldı.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan köklü bir ticaret merkezi konumunda bulunan Mahmutpaşa Pazarı'nda alışveriş yapan insanlar gözüküyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, Haliç'te hareket halindeki küçük tekneler ve martılar dikkati çekerken arka planda tarihi Süleymaniye Camisi görülüyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Kapalıçarşı'da bir halıcı da objektife poz verdi.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, KW Gullers’in, seyyar tripodlu kamerasıyla çalışan bir sokak fotoğrafçısıyla tokalaştığı görülüyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Bir kavun satıcısı da günlük yaşamı yansıtan sandallar ve bir kavun satıcısı ile arka planda tarihi İstanbul silüeti görülüyor
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, Galata Köprüsü üzerinde tramvaylar, yayalar ve araç trafiği dikkati çekti.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
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