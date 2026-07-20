İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı
11:45 20.07.2026 (güncellendi: 12:37 20.07.2026)
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Abone ol
Ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in 1940'lı yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
İsveçli ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in İstanbul fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
1940'lı yılların sonunda İstanbul'da çektiği tarihi kareler, Türkiye'nin görsel belleğindeki yerini aldı.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan köklü bir ticaret merkezi konumunda bulunan Mahmutpaşa Pazarı'nda alışveriş yapan insanlar gözüküyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, Haliç'te hareket halindeki küçük tekneler ve martılar dikkati çekerken arka planda tarihi Süleymaniye Camisi görülüyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Kapalıçarşı'da bir halıcı da objektife poz verdi.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, KW Gullers’in, seyyar tripodlu kamerasıyla çalışan bir sokak fotoğrafçısıyla tokalaştığı görülüyor.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Bir kavun satıcısı da günlük yaşamı yansıtan sandallar ve bir kavun satıcısı ile arka planda tarihi İstanbul silüeti görülüyor
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum
Fotoğrafta, Galata Köprüsü üzerinde tramvaylar, yayalar ve araç trafiği dikkati çekti.
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseumİstanbul
İstanbul
© Karl W. Gullers / DigitaltMuseum