https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/isvecli-fotografcinin-79-yil-once-cektigi-istanbul-fotograflari-ortaya-cikti-1107387437.html

İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı

İsveçli fotoğrafçının 79 yıl önce çektiği İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in 1940'lı yıllarda İstanbul'da çektiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T11:45+0300

2026-07-20T11:45+0300

2026-07-20T12:37+0300

yaşam

galata köprüsü

i̇stanbul

eminönü

fotoğraf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107386287_0:512:2048:1664_1920x0_80_0_0_aeb2ca532058e33970f5fe661e26b71e.jpg

İsveçli ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in İstanbul fotoğrafları gün yüzüne çıktı. 1940'lı yılların sonunda İstanbul'da çektiği tarihi kareler, Türkiye'nin görsel belleğindeki yerini aldı. İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan köklü bir ticaret merkezi konumunda bulunan Mahmutpaşa Pazarı'nda alışveriş yapan insanlar gözüküyor.Fotoğrafta, Haliç'te hareket halindeki küçük tekneler ve martılar dikkati çekerken arka planda tarihi Süleymaniye Camisi görülüyor.Kapalıçarşı'da bir halıcı da objektife poz verdi.Fotoğrafta, KW Gullers’in, seyyar tripodlu kamerasıyla çalışan bir sokak fotoğrafçısıyla tokalaştığı görülüyor.Bir kavun satıcısı da günlük yaşamı yansıtan sandallar ve bir kavun satıcısı ile arka planda tarihi İstanbul silüeti görülüyorFotoğrafta, Galata Köprüsü üzerinde tramvaylar, yayalar ve araç trafiği dikkati çekti.

i̇stanbul

eminönü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galata köprüsü, i̇stanbul, eminönü, fotoğraf