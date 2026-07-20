https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankarada-yarin-16-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1107407078.html

Ankara'da yarın 16 saat su kesintisi uygulanacak

Ankara'da yarın 16 saat su kesintisi uygulanacak

Sputnik Türkiye

ASKİ, yarın sabah saatlerinden itibaren çok sayıda mahallede su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesinti 16 saat sürecek. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T19:44+0300

2026-07-20T19:44+0300

2026-07-20T19:44+0300

türki̇ye

aski̇

ankara

etimesgut

türkiye

su kesintisi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/istanbulda-3-gundur-araniyordu-servis-soforu-aracta-olu-bulundu-1107406223.html

türki̇ye

ankara

etimesgut

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aski̇, ankara, etimesgut, türkiye, su kesintisi