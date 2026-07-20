https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankarada-yarin-16-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1107407078.html
Ankara'da yarın 16 saat su kesintisi uygulanacak
Ankara'da yarın 16 saat su kesintisi uygulanacak
Sputnik Türkiye
ASKİ, yarın sabah saatlerinden itibaren çok sayıda mahallede su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesinti 16 saat sürecek. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T19:44+0300
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/istanbulda-3-gundur-araniyordu-servis-soforu-aracta-olu-bulundu-1107406223.html
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aski̇, ankara, etimesgut, türkiye, su kesintisi
aski̇, ankara, etimesgut, türkiye, su kesintisi
Ankara'da yarın 16 saat su kesintisi uygulanacak
ASKİ, yarın sabah saatlerinden itibaren çok sayıda mahallede su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesinti 16 saat sürecek.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ve Dempa Sanayi Sitesi.
Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri.
Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi.