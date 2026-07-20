https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankarada-avrasya-hamlesi-buyuk-savasi-onleyecek-ittifakin-belkemigi-trci-olmali-1107385672.html
Ankara’da Avrasya hamlesi: 'Büyük Savaşı önleyecek ittifakın belkemiği TRÇİ olmalı'
Ankara’da Avrasya hamlesi: 'Büyük Savaşı önleyecek ittifakın belkemiği TRÇİ olmalı'
Sputnik Türkiye
Ankara’da düzenlenen uluslararası konferansın sonuç bildirgesinde, ABD ve NATO kaynaklı küresel tehditlere karşı Türkiye, Rusya, Çin ve İran (TRÇİ) arasında... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T11:32+0300
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Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen uluslararası “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” Konferansı’nın sonuç bildirgesi taslağı yayımlandı. 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilen ve 17 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta, küresel güvenlik krizine karşı Türkiye-Rusya-Çin-İran (TRÇİ) ekseninde bütüncül bir stratejik ittifakın kurulması gerektiği vurgulandı. Yaklaşık 200 seçkin davetlinin izlediği konferansta bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, emekli generaller, bilim insanları ve diplomatlar “Büyük Savaş” tehlikesini ve çok kutuplu dünya düzenine geçiş süreçlerini masaya yatırdı. 'Küresel tehdit ABD ve İsrail odaklı'Konferansın sonuç bildirgesinde, dünya barışını tehdit eden ana unsurların ABD ve İsrail kaynaklı hamleler olduğu belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hedefleri, NATO’nun Ukrayna üzerinden vekil güçlerle Rusya’ya baskı kurma çabaları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarının bölgesel savaşları tırmandırarak küresel bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığı kaydedildi. Bildirgede NATO’nun işlevine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi: 'Batı'nın çöküşü kesintisiz sürüyor'Üretim gücü ve ekonomik ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e kayma sürecinin hızlandığına dikkat çekilen metinde, ABD dolarının küresel hakimiyetinin zayıfladığı ifade edildi. ABD’nin hegemonyasını sürdürmek adına elinde kalan tek unsurun "yıkım gücü" olduğuna dikkat çekilerek, bu gücü caydıracak uluslararası bir yapının inşasının şart olduğu vurgulandı.Çözüm: Türkiye - Rusya - Çin - İran (TRÇİ) İttifakı Büyük bir küresel çatışmayı engellemenin yolunun caydırıcı bir güç bloğu oluşturmaktan geçtiği belirtilen bildirgede, TRÇİ (Türkiye-Rusya-Çin-İran) ittifakının bu yapının belkemiğini oluşturacağı ifade edildi. Bildirgede öne çıkan stratejik vurgular şunlar oldu: 'Ankara'daki NATO Zirvesi'ne yanıt niteliğinde Avrasya Zirvesi'Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’dan geniş bir siyasi yelpazeyi temsil eden konuşmacıların yer aldığı toplantı, Temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne alternatif bir duruş olarak nitelendirildi. Bildirgenin sonuç bölümünde, Batı medeniyetinin çöküş sürecinde olduğu ve Asya merkezli Yükselen Dünya'nın tüm insanlık için yeni bir medeniyet zemini sunduğu ifade edilerek, küresel bir savaşı önlemenin insanlık tarihi açısından kritik bir sorumluluk olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/buyuk-savasi-onleyecek-ittifak-konferansi-turkiye-rusya-cin-ve-iranin-is-birligi-guclenmeli-1107357147.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
dünya, nato, türkiye, rusya, çin, i̇ran
dünya, nato, türkiye, rusya, çin, i̇ran
Ankara’da Avrasya hamlesi: 'Büyük Savaşı önleyecek ittifakın belkemiği TRÇİ olmalı'
11:32 20.07.2026 (güncellendi: 11:33 20.07.2026)
Özel
Ankara’da düzenlenen uluslararası konferansın sonuç bildirgesinde, ABD ve NATO kaynaklı küresel tehditlere karşı Türkiye, Rusya, Çin ve İran (TRÇİ) arasında bütüncül bir stratejik ittifak kurulması çağrısı yapıldı.
Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen uluslararası “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” Konferansı’nın sonuç bildirgesi taslağı yayımlandı.
18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilen ve 17 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta, küresel güvenlik krizine karşı Türkiye-Rusya-Çin-İran (TRÇİ) ekseninde bütüncül bir stratejik ittifakın kurulması gerektiği vurgulandı.
Yaklaşık 200 seçkin davetlinin izlediği konferansta bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, emekli generaller, bilim insanları ve diplomatlar “Büyük Savaş” tehlikesini ve çok kutuplu dünya düzenine geçiş süreçlerini masaya yatırdı.
'Küresel tehdit ABD ve İsrail odaklı'
Konferansın sonuç bildirgesinde, dünya barışını tehdit eden ana unsurların ABD ve İsrail kaynaklı hamleler olduğu belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hedefleri, NATO’nun Ukrayna üzerinden vekil güçlerle Rusya’ya baskı kurma çabaları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarının bölgesel savaşları tırmandırarak küresel bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığı kaydedildi.
Bildirgede NATO’nun işlevine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:
NATO, ABD'nin hegemonya aracı olarak dünya barışını tehdit etmektedir. Başta Rusya olmak üzere NATO'nun hedef aldığı ülkeler Avrupa için bir tehdit oluşturmamaktadır. Dünya güvenliğine hizmet edecek olan, NATO'nun yeniden düzenlenmesi değil, lağvedilmesidir.
'Batı'nın çöküşü kesintisiz sürüyor'
Üretim gücü ve ekonomik ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e kayma sürecinin hızlandığına dikkat çekilen metinde, ABD dolarının küresel hakimiyetinin zayıfladığı ifade edildi.
ABD’nin hegemonyasını sürdürmek adına elinde kalan tek unsurun "yıkım gücü" olduğuna dikkat çekilerek, bu gücü caydıracak uluslararası bir yapının inşasının şart olduğu vurgulandı.
Çözüm: Türkiye - Rusya - Çin - İran (TRÇİ) İttifakı
Büyük bir küresel çatışmayı engellemenin yolunun caydırıcı bir güç bloğu oluşturmaktan geçtiği belirtilen bildirgede, TRÇİ (Türkiye-Rusya-Çin-İran) ittifakının bu yapının belkemiğini oluşturacağı ifade edildi. Bildirgede öne çıkan stratejik vurgular şunlar oldu:
Bütüncül Strateji:
İttifakın yalnızca ikili işbirlikleriyle sınırlı kalmayıp; güvenlik, ekonomi ve diplomasiyi kapsayan bütüncül bir stratejik ortaklığa dönüşmesi gerekiyor.
Nükleer Caydırıcılık ve Güvenlik:
İran’ın Rusya ve Çin ile olan birlikteliğinin sağladığı nükleer şemsiyenin saldırıları caydıran ana etkenlerden biri olduğu, kurulacak resmi bir TRÇİ ittifakının ise olası saldırıları baştan imkansız kılacağı belirtildi.
İnsanlık Cephesi:
Bu ittifakın yalnızca hedefteki ülkeleri değil, Atlantik ülkeleri dahil tüm insanlığı kapsayacak bir "İnsanlık Cephesi" için zemin hazırlayacağı kaydedildi.
'Ankara'daki NATO Zirvesi'ne yanıt niteliğinde Avrasya Zirvesi'
Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’dan geniş bir siyasi yelpazeyi temsil eden konuşmacıların yer aldığı toplantı, Temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne alternatif bir duruş olarak nitelendirildi.
Bildirgenin sonuç bölümünde, Batı medeniyetinin çöküş sürecinde olduğu ve Asya merkezli Yükselen Dünya'nın tüm insanlık için yeni bir medeniyet zemini sunduğu ifade edilerek, küresel bir savaşı önlemenin insanlık tarihi açısından kritik bir sorumluluk olduğu vurgulandı.