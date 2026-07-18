Bir NATO Zirvesi yapıldı. Katılımcılar savunma harcamalarını, teknolojiyi ve askeri gelişmeleri konuştu. Biz ise Ankara'da savaşları nasıl önleyebileceğimizi tartışıyoruz. Bu iki yaklaşım arasında bir çatışma görmüyorum. Asıl mesele dostluğu inşa edebilmek. İşte tam bu noktada modern diplomasi devreye girmelidir. Ekonomik diktatörlükler ve hava sahalarına getirilen kısıtlamalar, birlik ve beraberliğin hâkim olduğu barış dolu bir dünyada yaşama hayalimizden bizi uzaklaştırıyor. Avrasya büyük bir pazardır. Sorunları açıkça konuşmalı, sonuçlara odaklanmalı ve ortak fayda üretmeliyiz. Avrasya kıtasında birlikte başarabileceğimiz çok şey var. Ancak bu yönde yavaş ilerliyoruz. Belarus için de savaşı önlemek büyük önem taşıyor. Çünkü savaş doğrudan sınırlarımıza kadar geldi. Bu nedenle savaşın önlenmesine belki de herkesten daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Gelecekte barış için bizim sorumlu politikacılara ihtiyacımız var. Batı tarafından bu politikacılar gelecek nereden neyi konuşacaklarını bilen politikacılara ihtiyacımız var.