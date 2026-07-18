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Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı: 'Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın iş birliği güçlenmeli'
Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı: 'Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın iş birliği güçlenmeli'
Sputnik Türkiye
Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi ‘Büyük Savaşı Engelleyecek İttifak’ başlıklı konferans düzenledi. Konferansta, NATO zirvesinin savaş çağrılarına... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T14:41+0300
2026-07-18T14:41+0300
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Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi ‘Büyük Savaşı Engelleyecek İttifak’ başlıklı konferans düzenledi. Konferansın ilk oturumunda Eski Başbakan Yardımcısı Prof Dr Şükrü Sina Gürel, Rusya Federasyonu Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk ve Emekli Amerikalı İstihbarat Subayı Scott Ritter konuşmacı olarak katıldı. ‘Büyük Savaşa karşı Büyük İttifak kurulmalı’ Merkez Başkanı Prof. Dr. Semih Koray açılış konuşmasında Avrasya ittifakına vurgu yaparak şunları söyledi: ‘NATO’nun Türkiye’ye katkısı olmadı’ Oturumu yöneten Şükrü Sina Gürel konuşmasında Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilere dikkat çekerek şöyle dedi: ‘ABD’nin ekonomik hegemonyası yıkılmalı’ Rusya Federasyonu Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka ise ABD’nin hegemonyasının zayıfladığına dikkat çekerek şunları dedi: ‘ABD ve İsrail merkezli savaş koalisyonu durdurulmalı’ Savaşın önlenmesi için Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın işbirliğinin öneminde dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise şunlara dikkat çekti: ‘Sorunları Avrasya sınırları içinde çözebiliriz’ Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçiliği Anatoly Glaz ise şöyle konuştu: ‘İttifak daha da güçlenmeli’ Savaşı önlemek için ittifakın güçlenmesi gerektiğini belirten Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk şunlara dikkat çekti: ‘NATO’nun adımları Türkiye’nin aleyhine’ Konferansa video konferansla katılan Emekli Amerikalı İstihbarat Subayı Scott Ritter ise şunları belirtti:
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türkiye, rusya, çin, i̇ran, aleksandr galuşka, anatoly glaz, scott ritter, doğu perinçek
türkiye, rusya, çin, i̇ran, aleksandr galuşka, anatoly glaz, scott ritter, doğu perinçek

Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı: 'Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın iş birliği güçlenmeli'

14:41 18.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri CeritBüyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı
Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
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Osman Nuri Cerit
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Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi ‘Büyük Savaşı Engelleyecek İttifak’ başlıklı konferans düzenledi. Konferansta, NATO zirvesinin savaş çağrılarına karşı, barışın korunması için Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın işbirliğine vurgu yapıldı.
Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi ‘Büyük Savaşı Engelleyecek İttifak’ başlıklı konferans düzenledi. Konferansın ilk oturumunda Eski Başbakan Yardımcısı Prof Dr Şükrü Sina Gürel, Rusya Federasyonu Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk ve Emekli Amerikalı İstihbarat Subayı Scott Ritter konuşmacı olarak katıldı.

‘Büyük Savaşa karşı Büyük İttifak kurulmalı’

Merkez Başkanı Prof. Dr. Semih Koray açılış konuşmasında Avrasya ittifakına vurgu yaparak şunları söyledi:

Bugün Büyük Savaşı önlemek mümkündür. Avrasya Cephesinde oluşturulacak ve pekiştirilecek stratejik bir ittifak dünya güvenliğine yönelik saldırıları caydırma gücüne sahiptir. Türkiye-Rusya-Çin-İran İttifakı böyle bir birlikteliğin belkemiğini oluşturmaya adaydır. Bu dört ülkenin oluşturacağı eksen, başka bölgesel işbirliklerinin oluşumu açısından da bir dayanak işlevi görecektir. Daha da ötede dünya güvenliği, Atlantik Sistemi ülkeleri ve halkları açısından da önem taşımaktadır. Söz konusu eksen bir İnsanlık Cephesinin de çekirdeğini oluşturacaktır. Bugün Trump NATO’dan çıkarsa, bu yalnızca NATO’nun artık bir hegemonya aracı olarak kendine yüklenen işlevi göremez hale geldiğinin bir göstergesi olur. Ama Türkiye NATO’dan çıkarsa, dünya değişir. Bu, dünya çapında Büyük Savaşa karşı Büyük İttifakın, bir İnsanlık Cephesi’nin kuruluşuna hız ve güç katan bir yeniden saflaşmayı tetikler.

‘NATO’nun Türkiye’ye katkısı olmadı’

Oturumu yöneten Şükrü Sina Gürel konuşmasında Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilere dikkat çekerek şöyle dedi:
NATO’nun Türkiye’ye hiçbir katkısı olmamıştır. Türkiye kendi isteklerini öne çıkarmaya çalıştığında ABD ve NATO ile hep sorun yaşamıştır. 12 Eylül gibi ABD’ye hizmet eden süreçlerde Türkiye ile iyi ilişkiler sürmüştür. ABD bugün de Yunanistan’daki çok sayıdaki üstü ile Güney Kıbrıs’ta, Güney Doğusundaki Türkiye’nin bütünlüğüne karşı silahlanan gruplara verdiği destek ile Türkiye’yi çevreleme girişimi içindedir.

‘ABD’nin ekonomik hegemonyası yıkılmalı’

Rusya Federasyonu Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka ise ABD’nin hegemonyasının zayıfladığına dikkat çekerek şunları dedi:

Büyük bir dünya savaşı tehdidiyle karşı karşıyayız. Çünkü bunun arkasında köklü sebepler ve güç dengelerini belirleyen unsurlar var. Adil olmayan ekonomik düzen sayesinde ABD hak etmediği gelirler elde ediyor. Bu kazancı sürdürebilmek için de saldırgan bir politika izliyor. ABD'nin amacı, hak etmediği bu geliri sürdürmek ve ülkesine sermaye çekmektir. Bunun temelinde doların küresel hâkimiyeti ve teknolojik üstünlük bulunuyor. Ülkeler rezervlerini dolar cinsinden tutmak zorunda bırakılıyor. Dış borç almak isteyen ülkeler dolar için faiz ödüyor. Bu sistem, milli sermayeyi ABD'nin çıkarlarına hizmet eder hâle getiriyor. Dolar artık yalnızca bir rezerv para değil, saldırgan bir silaha dönüşmüştür. Rusya'nın 300 milyar dolarlık varlığının dondurulması bunun en açık örneğidir. Teknolojik üstünlük de aynı şekilde bir baskı aracına dönüştürülüyor. Büyük savaşı kim istiyor? Cevap açık; mevcut hegemon güç. Askeri üstünlüğünü başkalarıyla paylaşmak istemiyor. Çok kutuplu bir dünya isteyen ve egemenliğini korumak isteyen ülkeler bir araya gelmelidir. Doları boykot etmeliyiz. SWIFT sisteminden vazgeçmeli, kendi mali altyapımızı oluşturmalıyız. Devletin belirleyici gücü esastır. Yüksek teknolojide devlet desteği olmadan hiçbir başarı elde edilemez.

‘ABD ve İsrail merkezli savaş koalisyonu durdurulmalı’

Savaşın önlenmesi için Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın işbirliğinin öneminde dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise şunlara dikkat çekti:

Biz de burada, NATO Zirvesi'nden bir hafta sonra, insanlığın barış talebini, özlemlerini ve refah arayışını temsil eden bir toplantıda buluşmuş bulunuyoruz. Ankara'daki zirvede çözüm yoktu, düşüş vardı. Buradaki toplantı ise insanlığın ihtiyaçlarını temsil ediyor. Yükselen medeniyetin kararlarına katkı sunacak bir toplantıdır. Yeni güç dengeleri, devletlerin yeni taleplerini ve yeni yönelimlerini beraberinde getiriyor. ABD'nin karşısında Rusya, Çin ve Türkiye gibi önemli güçler var. Namlular Türkiye'ye çevrilmiştir. Türkiye'nin burada tarihi bir mecburiyeti vardır. Teslim olan ülkeler kazanamaz. Dünya bir hesaplaşma dönemine girmiştir. Savaş tercihi ABD'ye aittir. Eğer bu savaş önlenemezse insanlığın gündemine devrimler gelecektir. Savaşı önleme kabiliyeti ise Türkiye, Rusya, Çin ve İran ittifakındadır. İran, Rusya, Çin ve tarihin aynı safta buluşturduğu Türkiye'nin oluşturacağı birliktelik; ABD ve İsrail merkezli savaş koalisyonunu durduracaktır. Bu ittifak yalnızca bu dört ülke için değil, bütün insanlığın savaş tehlikesinden kurtulması için gereklidir.

‘Sorunları Avrasya sınırları içinde çözebiliriz’

Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçiliği Anatoly Glaz ise şöyle konuştu:

Bir NATO Zirvesi yapıldı. Katılımcılar savunma harcamalarını, teknolojiyi ve askeri gelişmeleri konuştu. Biz ise Ankara'da savaşları nasıl önleyebileceğimizi tartışıyoruz. Bu iki yaklaşım arasında bir çatışma görmüyorum. Asıl mesele dostluğu inşa edebilmek. İşte tam bu noktada modern diplomasi devreye girmelidir. Ekonomik diktatörlükler ve hava sahalarına getirilen kısıtlamalar, birlik ve beraberliğin hâkim olduğu barış dolu bir dünyada yaşama hayalimizden bizi uzaklaştırıyor. Avrasya büyük bir pazardır. Sorunları açıkça konuşmalı, sonuçlara odaklanmalı ve ortak fayda üretmeliyiz. Avrasya kıtasında birlikte başarabileceğimiz çok şey var. Ancak bu yönde yavaş ilerliyoruz. Belarus için de savaşı önlemek büyük önem taşıyor. Çünkü savaş doğrudan sınırlarımıza kadar geldi. Bu nedenle savaşın önlenmesine belki de herkesten daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Gelecekte barış için bizim sorumlu politikacılara ihtiyacımız var. Batı tarafından bu politikacılar gelecek nereden neyi konuşacaklarını bilen politikacılara ihtiyacımız var.

‘İttifak daha da güçlenmeli’

Savaşı önlemek için ittifakın güçlenmesi gerektiğini belirten Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk şunlara dikkat çekti:

Avrasya İttifakı, salt askeri bir pakt olmanın ötesine geçerek coğrafi sürekliliği, ekonomik bağımlılığı ve kolektif güvenliği tek bir potada eriten ‘Merkez Avrasya Güvenlik ve Kalkınma Mimarisi’ olabilirdi ki Avrupa-Rusya normalleşmesi de bunun ayrılmaz bir parçası görülebilirdi. Ama elbette ki ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Bir Avrupa-Rusya uzlaşısı Avrupa’da seçimler yenilenene kadar uzak görünüyor ki sonrasında iyileştirmeler beklenmelidir. ABD’nin hangi yöne gideceği daha derin bir konu olarak kalmaktadır. Şayet bir ‘caydırma’ odaklı güvenlik şemsiyesi yeniden öngörülecek ise, o zaman Ekonomik ve Lojistik Geçiş Güvenliği; Kolektif ve Bölünmez Güvenlik İlkesi ; Diplomatik Hakemlik ve Veto Gücü gibi organizasyonlara da ihtiyaç olacaktır.

‘NATO’nun adımları Türkiye’nin aleyhine’

Konferansa video konferansla katılan Emekli Amerikalı İstihbarat Subayı Scott Ritter ise şunları belirtti:

İnsanların şunu anlaması gerekiyor: NATO'nun yaptığı her şey, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı her şey, Türkiye'nin aleyhinedir. Çünkü Türkiye hiçbir zaman öncelik olmamıştır. Ne Amerika Birleşik Devletleri için ne de NATO için. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Rusya, Çin ve giderek İran ile ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye, Amerikan küresel hegemonyasına ve NATO'nun bu hegemonyaya bağımlı rolüne karşı çıkan bu ülkelerle birlikte hareket etmenin kendi geleceği açısından doğru yön olduğunu görecektir.

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