https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T17:29+0300

2026-07-19T17:29+0300

2026-07-19T19:02+0300

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Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html

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