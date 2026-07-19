https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T17:29+0300
2026-07-19T17:29+0300
2026-07-19T19:02+0300
türki̇ye
antalya
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:29 19.07.2026 (güncellendi: 19:02 19.07.2026)
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.