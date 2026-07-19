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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/ankarada-fabrika-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1107370761.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

17:29 19.07.2026 (güncellendi: 19:02 19.07.2026)
© AA / Süleyman ElcinAntalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA / Süleyman Elcin
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Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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Ankara'da fabrika yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti
16:33
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