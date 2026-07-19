https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/dugunde-altin-yerinde-100-civciv-takti-1107374900.html

Düğünde altın yerine 100 civciv taktı

Düğünde altın yerine 100 civciv taktı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası, geçmişte yanında çıraklık yapan gence düğününde altın yerine yaklaşık 100 civciv hediye etti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kahramanmaraş

düğün

düğün salonu

toplu düğün

düğün töreni

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Onikişubat ilçesinde düzenlenen bir düğünde, kebap ustası Mustafa Çabuk, eski çırağı Doğan Gündeş'e sıra dışı bir hediye verdi.Çabuk, çırağına 100 civciv hediye ederek bunları büyütüp değerlendirmesini ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.Hediye davetlilerin ilgisini çekerken, damadın arkadaşlarının vinçle salona getirdiği gösteri de renkli anlara sahne oldu.

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kahramanmaraş, düğün, düğün salonu, toplu düğün, düğün töreni, takı, altın, civciv