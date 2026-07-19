https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/dugunde-altin-yerinde-100-civciv-takti-1107374900.html
Düğünde altın yerine 100 civciv taktı
Düğünde altın yerine 100 civciv taktı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası, geçmişte yanında çıraklık yapan gence düğününde altın yerine yaklaşık 100 civciv hediye etti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T21:11+0300
2026-07-19T21:11+0300
2026-07-19T21:14+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
düğün
düğün salonu
toplu düğün
düğün töreni
takı
altın
civciv
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Onikişubat ilçesinde düzenlenen bir düğünde, kebap ustası Mustafa Çabuk, eski çırağı Doğan Gündeş'e sıra dışı bir hediye verdi.Çabuk, çırağına 100 civciv hediye ederek bunları büyütüp değerlendirmesini ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.Hediye davetlilerin ilgisini çekerken, damadın arkadaşlarının vinçle salona getirdiği gösteri de renkli anlara sahne oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html
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kahramanmaraş, düğün, düğün salonu, toplu düğün, düğün töreni, takı, altın, civciv
kahramanmaraş, düğün, düğün salonu, toplu düğün, düğün töreni, takı, altın, civciv
Düğünde altın yerine 100 civciv taktı
21:11 19.07.2026 (güncellendi: 21:14 19.07.2026)
Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası, geçmişte yanında çıraklık yapan gence düğününde altın yerine yaklaşık 100 civciv hediye etti.
Onikişubat ilçesinde düzenlenen bir düğünde, kebap ustası Mustafa Çabuk, eski çırağı Doğan Gündeş'e sıra dışı bir hediye verdi.
Çabuk, çırağına 100 civciv hediye ederek bunları büyütüp değerlendirmesini ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.
Hediye davetlilerin ilgisini çekerken, damadın arkadaşlarının vinçle salona getirdiği gösteri de renkli anlara sahne oldu.