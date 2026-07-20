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3 günlük kavurucu sıcaklıklar başlıyor: Bugün hava nasıl olacak?
3 günlük kavurucu sıcaklıklar başlıyor: Bugün hava nasıl olacak?
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Bugünkü hava durumuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselerek üç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde Kastamonu ve... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz hava durumu tahminine göre Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları yükselerek bugünden başlayarak üç günlük kavurucu sıcaklar dönemine girilecek. MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

3 günlük kavurucu sıcaklıklar başlıyor: Bugün hava nasıl olacak?

07:11 20.07.2026
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselerek üç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde Kastamonu ve Rize'deki kısa süreli yağmurlar dışında yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz hava durumu tahminine göre Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları yükselerek bugünden başlayarak üç günlük kavurucu sıcaklar dönemine girilecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 37°C - Az bulutlu
İstanbul - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 36°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 40°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 39°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 38°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 37°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Yozgat - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 32°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 29°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 36°C - Az bulutlu
Van - 29°C - Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 38°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık
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