https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/3-gunluk-kavurucu-sicakliklar-basliyor-bugun-hava-nasil-olacak--1107377533.html

3 günlük kavurucu sıcaklıklar başlıyor: Bugün hava nasıl olacak?

3 günlük kavurucu sıcaklıklar başlıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselerek üç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde Kastamonu ve... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T07:11+0300

2026-07-20T07:11+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz hava durumu tahminine göre Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları yükselerek bugünden başlayarak üç günlük kavurucu sıcaklar dönemine girilecek. MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/saglik-bakanligi-analiz-etti-istanbulda-suyu-cok-iyi-kalitedeki-67-plaj-1107362809.html

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