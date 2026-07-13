https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/cinin-kuzeyinde-sel-felaketi-yollar-gole-dondu-binlerce-kisi-mahsur-kaldi-1107219639.html

Çin'in kuzeyinde sel felaketi: Yollar göle döndü, binlerce kişi mahsur kaldı

Çin'in kuzeyinde sel felaketi: Yollar göle döndü, binlerce kişi mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Çin'in kuzeyindeki şiddetli sel felaketi yolları ve araçları sular altında bıraktı. Bavi Tayfunu'nun ardından etkisini artıran yağışlar nedeniyle binlerce kişi... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T16:25+0300

2026-07-13T16:25+0300

2026-07-13T16:26+0300

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Hebei ve Liaoning eyaletlerinde etkili olan sel felaketi, çok sayıda yerleşim yerinde yaşamı felç etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakların tamamen sular altında kaldığı, araçların akıntıya kapıldığı ve bazı kişilerin suyla dolan caddelerde yüzerek veya kürek sörfü yaparak ilerlediği görüldü.Yerel resmi medyada yer alan bilgilere göre, Hebei'nin Kuancheng ilçesinde su seviyesi bazı noktalarda 2 metrenin üzerine çıktı. Yaklaşık 240 bin nüfuslu ilçede birçok araç güçlü akıntının etkisiyle sürüklenirken, sel suları yolları tamamen kapladı.Binlerce kişi mahsur kaldıÇin devlet televizyonu CCTV, Kuancheng'de yaklaşık bin 800 kişinin mahsur kaldığını bildirirken, yerel yönetim önceliğin vatandaşların tahliyesi ve güvenli bölgelere yerleştirilmesi olduğunu açıkladı.Yetkililer, Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu ve Anhui eyaletlerinde etkili olması beklenen yeni yağışların sel riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.Liaoning eyaletinde ani sel için kırmızı alarm ilan edilirken, Hebei yönetimi kırmızı alarm süresince iş yerlerinin kapatılması, çalışmaların durdurulması ve toplu etkinliklerin iptal edilmesi talimatını verdi.Öte yandan China Railway, Shenyang kentinde çok sayıda tren seferinin durdurulduğunu, 30'dan fazla demiryolu hattının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Başta Jilin olmak üzere birçok bölgede okullar da tatil edildi.Yeni yağış ve taşkın uyarısıSel felaketi, bu yıl Çin'i vuran en güçlü fırtına olarak gösterilen Bavi Tayfunu'nun ardından meydana geldi. Tayfun doğu kıyılarında şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlara neden olurken, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde de taşkın riskini artırdı.CCTV, Çin Merkez Meteoroloji Gözlemevine dayandırdığı haberinde, kuzeydoğunun bazı kesimlerinde 8 kuvveti ve üzeri gök gürültülü fırtınalar, dolu yağışı ve yer yer hortum görülebileceğini aktardı. Açıklamada, bazı bölgelerde rüzgar hızının 11 kuvvetine, yani saatte 117 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.Ayrıca Çin Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 46 nehir, uyarı seviyesinin üzerinde akış gösteriyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen yeni sağanakların mevcut taşkın riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

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