https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/adalet-bakanligindan-yeni-uygulama-81-ilde-teror-suclari-sorusturma-burolari-kuruluyor-1107409451.html

Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 81 ilde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kuruluyor

Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 81 ilde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kuruluyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla, 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde müstakil 'Terör Suçları Soruşturma Büroları'... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T22:58+0300

2026-07-20T22:58+0300

2026-07-20T22:58+0300

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Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde müstakil 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulacak.Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı doğrultusunda, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 175 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına konuya ilişkin yazı gönderildi.Düzenlemeyle il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde oluşturulacak bürolar yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütecek. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcıları, terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görevde görevlendirilmeyecek.Terör suçlarına ilişkin tüm iş ve işlemler, esas olarak il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki bu özel bürolar tarafından yürütülecek. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan işlemlere ilişkin evrak ise gerekli işlemlerin ardından en kısa sürede ilgili il Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.Öte yandan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinasyonunda her ayın ilk haftasında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının katılımıyla değerlendirme toplantıları düzenlenecek.Bu toplantılarda terörle mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak. Ayrıca ülke genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler hazırlanarak koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlere iletilecek.

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akın gürlek, türkiye, adalet bakanlığı, cumhuriyet, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi