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Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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muhsin yazıcıoğlu
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büyük birlik partisi (bbp)
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-190-klasorluk-dosya-ankaraya-gonderildi-1106523418.html
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akın gürlek, muhsin yazıcıoğlu, türkiye, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mahkeme, mahkeme kararı
akın gürlek, muhsin yazıcıoğlu, türkiye, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mahkeme, mahkeme kararı

Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

15:53 19.07.2026 (güncellendi: 16:16 19.07.2026)
© AAMuhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, milletimizin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biridir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 27 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmış, 8’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer 2 şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Dosyada FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ’nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir. Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinden görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu belgeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
TÜRKİYE
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 190 klasörlük dosya Ankara'ya gönderildi
15 Haziran , 22:25
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