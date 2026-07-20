https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-anketlerde-nasil-cikiyor-1107378212.html
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor?
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor?
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CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'in yeni parti kuracağı siyasi gündemde yerini alırken gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in 'yeni partinin kuruluş... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T07:42+0300
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2026-07-20T07:42+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
chp
yeni parti
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"Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor" başlıklı bugünkü yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in yeni parti kuracağını yönünde değerlendirme yaptı. Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ozgur-ozel-dahil-9-milletvekili-hakkinda-dokunulmazlik-tezkeresi-tbmmye-sunuldu-1107344981.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, chp, yeni parti
abdulkadir selvi, özgür özel, chp, yeni parti
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor?
CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'in yeni parti kuracağı siyasi gündemde yerini alırken gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in 'yeni partinin kuruluş dilekçesini bu hafta vereceği' yönünde değerlendirme yaptı.
"Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor
" başlıklı bugünkü yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in yeni parti kuracağını yönünde değerlendirme yaptı. Selvi, bugünkü
yazısında şunları kaydetti:
ÖZGÜR Özel’in ‘Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini bu hafta vermesi bekleniyor. Böylece CHP ortadan ikiye bölünecek. Peki kurulacak olan Yeni Parti ne yapacak? CHP’nin oy oranı ne olacak? Özgür Özel’in parti kurmasını destekleyenlere göre Yeni Parti ilk seçimde tek başına iktidar olacak. Yüzde 38’den başlayıp yüzde 59’a kadar çıkaran anketler var. Benim elimdeki anketler ise aynı şeyi söylemiyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin kuracağı partinin CHP’nin oylarının üçte ikisini alacağını gösteriyor. Tabii şimdilik.
İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın haziran ayı araştırmasında, “CHP’lilere mutlak butlan kararından sonra partiye olan desteklerinin değişip değişmediği” sorulmuş.
Ankete katıların yüzde 47.8’i değişmedi diyor. Yüzde 19.7’si ise desteğinin arttığını söylüyor. Desteğim azaldı diyenlerin oranı da ona yakın. Yüzde 19.4’lük bir kesim desteğinin azaldığını ifade ediyor. Yüzde 9.6’lık bir kesim ise kararsız kaldığını söylüyor. Görüş belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3.5.
GENAR’ın raporunda bu veriler, CHP tabanında bir kopuştan çok bir tereddüt hali olduğu yönünde yorumlanmış. CHP geleceğine bu sessiz çoğunluk karar verecek. Tereddüt hali CHP milletvekillerinde de kendini göstermeye başladı. Şu anda ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı 50’ye ulaştı. Özgür Özel’le gidecek milletvekillerinin sayısı 50-60 olarak gösteriliyor. Kılıçdaroğlu ile devam edecek olanlar 20-24 arası. Ama ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı her geçen gün artarak 50’ye ulaştı. Aziz Nesin’in hikâyesinde olduğu gibi “Du bakali n’olacak?” diye bekliyorlar. Bu durumdaÖzgür Özel’in partisine 50 civarında milletvekili giderse Meclis’te birinci parti olamayacaklar. Çünkü DEM Parti’nin milletvekili sayısı 56.
GENAR’ın anketine göre AK Parti yüzde 36.2’yle istikrarlı ama küçük oranlardaki yükselişini sürdürüyor. Mutlak butlan tartışması ile ortadan ikiye bölünen CHP’nin oylarında ise kısmı bir gerileme var. CHP yüzde 28.3 oy oranıyla son iki ayda yüzde 30 seviyesinin altına geriledi. Terörsüz Türkiye süreciyle üçüncü sıraya yerleşen DEM Parti yüzde 9.2’le bu özelliğini koruyor. MHP yüzde 8.1’le dördüncü sırada gelirken, İYİ Parti yüzde 7.1 çıkıyor. Son iki ayda yükseliş trendine giren Yeniden Refah Partisi yüzde 3.8 çıkarken, onu yüzde 2.5’le Anahtar Parti takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.1 oranına gerilemiş durumda. İşçi Partisi ise yüzde 1.3’le en alt sıralarda yer alıyor.