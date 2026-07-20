Abdulkadir Selvi: Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor?

GENAR’ın raporunda bu veriler, CHP tabanında bir kopuştan çok bir tereddüt hali olduğu yönünde yorumlanmış. CHP geleceğine bu sessiz çoğunluk karar verecek. Tereddüt hali CHP milletvekillerinde de kendini göstermeye başladı. Şu anda ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı 50’ye ulaştı. Özgür Özel’le gidecek milletvekillerinin sayısı 50-60 olarak gösteriliyor. Kılıçdaroğlu ile devam edecek olanlar 20-24 arası. Ama ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı her geçen gün artarak 50’ye ulaştı. Aziz Nesin’in hikâyesinde olduğu gibi “Du bakali n’olacak?” diye bekliyorlar. Bu durumdaÖzgür Özel’in partisine 50 civarında milletvekili giderse Meclis’te birinci parti olamayacaklar. Çünkü DEM Parti’nin milletvekili sayısı 56.