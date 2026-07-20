Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abdde-benzin-fiyatlari-artiyor-fiyatlar-yeniden-4-dolari-gordu-1107390722.html
ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü
ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:23+0300
2026-07-20T13:23+0300
abd
i̇ran
amerikan otomobil birliği (aaa)
benzin
benzin fiyatları
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057b917429ce67fa55b5374bb0867b5e.jpg
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.ABD ile İran arasında geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları gerilemiş, buna bağlı olarak benzin fiyatları da kısa süreliğine 4 doların altına düşmüştü. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.Haberde, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının yalnızca ulaşımı değil, gıda başta olmak üzere birçok ürünün maliyetini de artırabileceği ifade edildi.Uluslararası gösterge olan Brent petrolün yüzde 3.2 artışla 90.95 dolar, ABD ham petrolünün ise yüzde 2.8 yükselerek 84.04 dolar seviyesine çıktığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/singapurun-musluman-islerinden-sorumlu-bakan-vekili-ibrahim-kadinlarla-yazismalari-ortaya-cikinca-1107390052.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_998ffc7ae7059f55f93c1984adbdf499.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, benzin fiyatları
abd, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, benzin fiyatları

ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü

13:23 20.07.2026
© AA / Celal GüneşAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara ulaştı.
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.
Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.
ABD ile İran arasında geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları gerilemiş, buna bağlı olarak benzin fiyatları da kısa süreliğine 4 doların altına düşmüştü. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.
Haberde, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının yalnızca ulaşımı değil, gıda başta olmak üzere birçok ürünün maliyetini de artırabileceği ifade edildi.
Uluslararası gösterge olan Brent petrolün yüzde 3.2 artışla 90.95 dolar, ABD ham petrolünün ise yüzde 2.8 yükselerek 84.04 dolar seviyesine çıktığı aktarıldı.
Singapur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
DÜNYA
Singapur’un Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili İbrahim, kadınlarla yazışmaları ortaya çıkınca i̇stifa etti
12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала