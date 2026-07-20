https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abdde-benzin-fiyatlari-artiyor-fiyatlar-yeniden-4-dolari-gordu-1107390722.html
ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü
ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:23+0300
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amerikan otomobil birliği (aaa)
benzin
benzin fiyatları
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ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.ABD ile İran arasında geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları gerilemiş, buna bağlı olarak benzin fiyatları da kısa süreliğine 4 doların altına düşmüştü. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.Haberde, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının yalnızca ulaşımı değil, gıda başta olmak üzere birçok ürünün maliyetini de artırabileceği ifade edildi.Uluslararası gösterge olan Brent petrolün yüzde 3.2 artışla 90.95 dolar, ABD ham petrolünün ise yüzde 2.8 yükselerek 84.04 dolar seviyesine çıktığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/singapurun-musluman-islerinden-sorumlu-bakan-vekili-ibrahim-kadinlarla-yazismalari-ortaya-cikinca-1107390052.html
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abd, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, benzin fiyatları
abd, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, benzin fiyatları
ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara ulaştı.
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.
Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.
ABD ile İran arasında geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları gerilemiş, buna bağlı olarak benzin fiyatları da kısa süreliğine 4 doların altına düşmüştü. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.
Haberde, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının yalnızca ulaşımı değil, gıda başta olmak üzere birçok ürünün maliyetini de artırabileceği ifade edildi.
Uluslararası gösterge olan Brent petrolün yüzde 3.2 artışla 90.95 dolar, ABD ham petrolünün ise yüzde 2.8 yükselerek 84.04 dolar seviyesine çıktığı aktarıldı.