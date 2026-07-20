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ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü

ABD'de benzin fiyatları artıyor: Fiyatlar yeniden 4 doları gördü

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama galon fiyatı yeniden 4 dolara... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:23+0300

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abd

i̇ran

amerikan otomobil birliği (aaa)

benzin

benzin fiyatları

ekonomi̇

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ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bunun ardından ABD'de benzin fiyatları yeniden ortalama 4 dolar seviyesine çıktı. Artan enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin ortalama galon fiyatı pazartesi günü 4 dolar olarak ölçüldü. Bir yıl önce ise ortalama fiyat 3.14 dolar seviyesindeydi.Haberde, benzin fiyatlarının eyaletlere göre değişiklik gösterdiği, bazı bölgelerde uzun süredir 4 doların üzerinde, bazı eyaletlerde ise bu seviyenin altında seyrettiği aktarıldı. Fiyat farklılıklarında arz durumu ve vergi oranlarının etkili olduğu belirtildi.ABD ile İran arasında geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları gerilemiş, buna bağlı olarak benzin fiyatları da kısa süreliğine 4 doların altına düşmüştü. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.Haberde, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarının yalnızca ulaşımı değil, gıda başta olmak üzere birçok ürünün maliyetini de artırabileceği ifade edildi.Uluslararası gösterge olan Brent petrolün yüzde 3.2 artışla 90.95 dolar, ABD ham petrolünün ise yüzde 2.8 yükselerek 84.04 dolar seviyesine çıktığı aktarıldı.

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abd, i̇ran, amerikan otomobil birliği (aaa), benzin, benzin fiyatları