https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-iran-ile-ateskes-anlasmasindan-ne-siklikla-geri-adim-atti-1107404286.html

ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı?

ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı?

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında, 60 günlük bir müzakere sürecini başlatmayı amaçlayan 14 maddelik İslamabad Muhtırası, tarafların birbirini ihlalle suçlaması nedeniyle... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

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Anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ticari gemilerin güvenli geçişini taahhüt ediyordu, ancak bu konu taraflar arasında başlıca anlaşmazlık noktası haline geldi. Ateşkesin ilk haftasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye düzenlediği insansız hava aracı saldırısı, ABD tarafından bir ihlal olarak değerlendirildi ve sınırlı bir misilleme saldırısına yol açtı. Ancak, İran yönetimi BM'ye sunduğu resmi şikayette, ABD'yi ateşkes anlaşmasını 42 kez ihlal etmekle suçladı ve bu ihlalleri belgeledi. Sputnik, ABD'nin ateşkes anlaşmasının şartlarını ne sıklıkla ihlal ettiğine dair verileri videolu infografikle derledi.

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ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı? Sputnik Türkiye ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı? 2026-07-20T18:11+0300 true PT0M58S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, видео, i̇nfografi̇k